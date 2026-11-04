Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Potpuni hit pred finale: Anja vjerno 'skinula' Gašpera, a Matija nasmijao sve kao Anthony!

Iako su se ostali islanderi predstavili pjevanjem, repanjem i gimnastikom, dvojac koji je udružio snage u oponašanju islander jednoglasno je odnio titulu najboljih

RTL.hr
04.11.2026 11:00

U sklopu uzbudljivog talent-showa natjecatelji u vili Love Island Adria dobili su priliku pokazati svoje skrivene vještine. Mili i Luka oduševili su okupljene svojom glazbenom izvedbom i pjevanjem, Gašper i Anthony nasmijali su sve repanjem, Alja je pokazala zavidne gimnastičarske vještine, dok je Drina odlučila nacrtati karikaturu Anthonyja.

Ipak, najviše pozornosti i skandiranje cijele vile privukao je jedan neočekivani duo koji je u potpunosti ukrao show.

Anja i Matija, Love Island Adria
Anja i Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja i Matija u ulozi ostalih islandera

Anja i Matija odlučili su udružiti snage i natjecateljima prirediti pravu humorističnu poslasticu. Njihov se nastup sastojao od imitacije ostalih islandera, pri čemu su vjerno prenijeli poznate dijaloge, pokrete i specifične situacije iz vile.

Prije samog početka izvedbe Matija je okupljenima objasnio pravila njihove točke:

"Vaš zadatak bit će da prepoznate situaciju, pogodite situaciju i aktere u njoj."

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja je preuzela uloge Gašpera, Valentina, Mili i Alje, dok se Matija preobrazio u Anju, Anthonyja i ostale stanare. Posebnu provalu smijeha izazvala je Anja, koja je do najsitnijih detalja "skinula" svog partnera Gašpera, njegove izjave i karakteristične gestikulacije.

Matija i Anja, Love Island Adria
Matija i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Reakcije natjecatelja i jednoglasna pobjeda

Izvedba je nasmijala sve prisutne, a islanderi nisu skrivali oduševljenje time koliko su ih Anja i Matija dobro proučili.

Alja je kroz smijeh prokomentirala: "Anja je skinula moj lik!", dok je Mili zadovoljno dodala: "Drago mi je da sam nekome inspiracija."

Gašper i Anja, Love Island Adria
Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony se također osvrnuo na Matijinu izvedbu i njihovo prijateljstvo: "Baš se vidi da je Matija mene proučavao kad je gledao epizode, vjerojatno se zato dobro družimo ovdje."

Zahvaljujući svojoj kreativnosti, humoru i sjajnoj energiji, Anja i Matija uvjerljivo su i jednoglasno proglašeni najboljim parom ovotjednog talent-showa.

Glasanje za pobjednika traje danas do 21 sat, a pravo glasa imaju isključivo Voyo korisnici koji tako mogu podržati svoje favorite i pomoći im da postanu pobjednici prve regionalne sezone Love Island Adria!

Ne propustite - Finalni tjedan 'Love Island Adria' ekskluzivno pratite na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu. Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

love island adria anja love island adria matija love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Leonarda i Matija posljednji napustili vilu na Tenerifeu uoči finala: 'Pravi pobjednici ovog showa su Anja i Gašper'

Moglo bi te zanimati

Anja u povjerljivom razgovoru otkrila što je brine u odnosu s Gašperom

Islanderice o Valentinu: 'Mislim da je sad shvatio da više ljudi u vili zna što radi'

Publika ih nije izglasala među favorite: Anthony i Alja se tik pred finale našli među ugroženima!

Glasanje za pobjednički par je otvoreno: Ovo su finalisti koji se bore za glavnu nagradu u 'Love Island Adria'

Mali vodič za veliku odluku: Na što trebate paziti prije nego što date svoj glas za pobjednike 'Love Island Adria'!

Tko je izgradio najčvršću priču? Tri dana do proglašenja pobjednika 'Love Island Adria'

Pročitaj na Net.hr
Hoće li Zlatni dečki osvojiti amulet? 'Borna im se toliko ulizuje da je to postalo neumjesno'
Simona Mijoković pokazala novu liniju pa oštro odgovorila na optužbe pratitelja
Buduća prva dama SAD-a? Upoznajte lijepu Alishu o kojoj danas priča cijeli svijet
Policija im je za petama, a Kate povlači rizičan potez
Zaradila je milijune, pisala hitove za najveće zvijezde, a iza blještavila krila se tragedija
Cijela Dalmacija oplakuje Mišu: Zadrani mu priredili ispraćaj za pamćenje
Maja Šuput i Emil otkrili detalje veze: 'Ona kaže da me odbijala, ja imam drugačiju verziju'
Robert Pauletić oglasio se nakon Mišina ispraćaja: 'Tko ste vi da kritizirate? Sramite se!'
Imao je samo 12 godina kad je ostao bez oca: Ovako danas izgleda stariji sin Michaela Jacksona
Sjećate se ove zečice? S 18 godina uselila se Hefneru u vilu, a danas je mnogi ne bi prepoznali