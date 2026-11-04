Potpuni hit pred finale: Anja vjerno 'skinula' Gašpera, a Matija nasmijao sve kao Anthony!

Iako su se ostali islanderi predstavili pjevanjem, repanjem i gimnastikom, dvojac koji je udružio snage u oponašanju islander jednoglasno je odnio titulu najboljih

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U sklopu uzbudljivog talent-showa natjecatelji u vili Love Island Adria dobili su priliku pokazati svoje skrivene vještine. Mili i Luka oduševili su okupljene svojom glazbenom izvedbom i pjevanjem, Gašper i Anthony nasmijali su sve repanjem, Alja je pokazala zavidne gimnastičarske vještine, dok je Drina odlučila nacrtati karikaturu Anthonyja. Ipak, najviše pozornosti i skandiranje cijele vile privukao je jedan neočekivani duo koji je u potpunosti ukrao show.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja i Matija u ulozi ostalih islandera

Anja i Matija odlučili su udružiti snage i natjecateljima prirediti pravu humorističnu poslasticu. Njihov se nastup sastojao od imitacije ostalih islandera, pri čemu su vjerno prenijeli poznate dijaloge, pokrete i specifične situacije iz vile. Prije samog početka izvedbe Matija je okupljenima objasnio pravila njihove točke: "Vaš zadatak bit će da prepoznate situaciju, pogodite situaciju i aktere u njoj."

icon-expand Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja je preuzela uloge Gašpera, Valentina, Mili i Alje, dok se Matija preobrazio u Anju, Anthonyja i ostale stanare. Posebnu provalu smijeha izazvala je Anja, koja je do najsitnijih detalja "skinula" svog partnera Gašpera, njegove izjave i karakteristične gestikulacije.

icon-expand Matija i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Reakcije natjecatelja i jednoglasna pobjeda

Izvedba je nasmijala sve prisutne, a islanderi nisu skrivali oduševljenje time koliko su ih Anja i Matija dobro proučili. Alja je kroz smijeh prokomentirala: "Anja je skinula moj lik!", dok je Mili zadovoljno dodala: "Drago mi je da sam nekome inspiracija."

icon-expand Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo