Potpuni hit pred finale: Anja vjerno 'skinula' Gašpera, a Matija nasmijao sve kao Anthony!

U sklopu uzbudljivog talent-showa natjecatelji u vili Love Island Adria dobili su priliku pokazati svoje skrivene vještine. Mili i Luka oduševili su okupljene svojom glazbenom izvedbom i pjevanjem, Gašper i Anthony nasmijali su sve repanjem, Alja je pokazala zavidne gimnastičarske vještine, dok je Drina odlučila nacrtati karikaturu Anthonyja.
Ipak, najviše pozornosti i skandiranje cijele vile privukao je jedan neočekivani duo koji je u potpunosti ukrao show.
Anja i Matija u ulozi ostalih islandera
Anja i Matija odlučili su udružiti snage i natjecateljima prirediti pravu humorističnu poslasticu. Njihov se nastup sastojao od imitacije ostalih islandera, pri čemu su vjerno prenijeli poznate dijaloge, pokrete i specifične situacije iz vile.
Prije samog početka izvedbe Matija je okupljenima objasnio pravila njihove točke:
"Vaš zadatak bit će da prepoznate situaciju, pogodite situaciju i aktere u njoj."
Anja je preuzela uloge Gašpera, Valentina, Mili i Alje, dok se Matija preobrazio u Anju, Anthonyja i ostale stanare. Posebnu provalu smijeha izazvala je Anja, koja je do najsitnijih detalja "skinula" svog partnera Gašpera, njegove izjave i karakteristične gestikulacije.
Reakcije natjecatelja i jednoglasna pobjeda
Izvedba je nasmijala sve prisutne, a islanderi nisu skrivali oduševljenje time koliko su ih Anja i Matija dobro proučili.
Alja je kroz smijeh prokomentirala: "Anja je skinula moj lik!", dok je Mili zadovoljno dodala: "Drago mi je da sam nekome inspiracija."
Anthony se također osvrnuo na Matijinu izvedbu i njihovo prijateljstvo: "Baš se vidi da je Matija mene proučavao kad je gledao epizode, vjerojatno se zato dobro družimo ovdje."
Zahvaljujući svojoj kreativnosti, humoru i sjajnoj energiji, Anja i Matija uvjerljivo su i jednoglasno proglašeni najboljim parom ovotjednog talent-showa.
Glasanje za pobjednika traje danas do 21 sat, a pravo glasa imaju isključivo Voyo korisnici koji tako mogu podržati svoje favorite i pomoći im da postanu pobjednici prve regionalne sezone Love Island Adria!
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