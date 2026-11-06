Potvrdili romansu! 'Love Island' zvijezde više se ne skrivaju, uhvaćeni u društvu poznatog para

Kada su se Anamarija i Nikola kao novi bombshellovi pridružili popularnim islanderima, odmah su privukli pozornost gledatelja. Njihov put u vili bio je ispunjen međusobnom kemijom i iskrenim trenucima, a iako su mnogi nagađali što će biti s njima nakon završetka snimanja, golupčići su sada i službeno potvrdili da su zajedno. Da je ljubav procvjetala u punom sjaju, svjedoče i nedavne fotografije na kojima se Anamarija naslanja glavu na Nikolino rame tijekom vožnje, ne skrivajući koliko uživaju u zajedničkim trenucima daleko od kamera.

Da je situacija i više nego ozbiljna, pokazuje i druženje u jednom ugodnom ambijentu gdje su im se pridružili Karlo i Kaja, par čija je ljubavna priča započela u još jednom uspješnom dating projektu – showu "Gospodin Savršeni". Zanimljivo je kako Karlo i Kaja upravo ovih dana slave važnu obljetnicu – prošlo je točno godinu dana od početka njihove romanse koja je također nikla pred očima javnosti, a sada su s Anamarijom i Nikolom razmijenili iskustva o životu nakon što se ugase reflektori i kamere.

Ovaj simpatični susret dvaju parova oduševio je fanove diljem regije, a četvorka je uz opušteno druženje i kavu pokazala da prava prijateljstva i ljubavi stvorene u showu itekako opstaju u stvarnom svijetu.

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