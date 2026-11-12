Povratak u stvarnost: Luka jedva čeka staru rutinu, a Mili otkrila kome se prvom javila čim su se ugasile kamere

Nakon što su se u luksuznoj vili na Tenerifeu slegli dojmovi, ugasile kamere prve sezone hit showa 'Love Island Adria', finalisti Mili i Luka vratili su se u stvarniji svijet, a s povratkom su stigle i prve slatke brige izvan otoka

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U razgovoru nakon završetka showa simpatični par bez cenzure je otkrio što su im bili prvi planovi čim su kročili izvan showa – od maratonskih razgovora s obitelji do neočekivanih upoznavanja s roditeljima.

Dvanaest sati priče s obitelji i povratak rutini

Povratak u svakodnevicu nakon mjeseci provedenih pod budnim okom kamera za svakog je kandidata poseban šok, a Mili je već imala točno složen plan za svoje prve sate kod kuće. "Prva stvar koju ću uraditi kada dođem kući jeste da sazovem cijelu obitelj, da sjednem sa njima i da jedno 12 sati pričamo o svemu, a onda to isto sa prijateljima", otkrila je Mili s osmijehom, dodavši kako joj je mobitel i kontakt s najbližima bio prioritet: "Prvo se javljam mami."

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Luka je, s druge strane, nakon užasno dinamične i uzbudljive atmosfere na otoku jedva dočekao male, obične životne navike i opuštanje s ekipom. "Dolazak prijatelja, obitelj, potencijalno izlasci, ali iskreno više se veselim toj nekoj rutini, da si sredim prehranu, da se dovedem opet u neku svakodnevicu", priznao je Luka.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Neočekivani susreti s roditeljima prije blagdana

Iako su u vilu ušli sami i s fokusom na ljubavnu avanturu, kraj sezone donio im je i situacije koje su ubrzale njihov odnos, pa su tako vrlo brzo upoznali i jedni druge s obiteljima. I za Mili i za Luku taj je korak bio veliko, ali iznimno pozitivno iznenađenje. "Bilo je jako neočekivano, nisam se nadala da ću upoznati Lukinu obitelj prije Božića", priznala je Mili. Slične dojmove nosi i Luka, kojeg je susret s Milinom obitelji potpuno oduševio, a posebne pohvale uputio je njezinoj majci.

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