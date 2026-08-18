Poznata glumica je voditeljica 'Love Island Adria'! Reakcije interneta ne staju: 'Balkanska Ariana Madix!'

Vijest da će upravo Dragana voditi kandidate kroz sve ljubavne peripetije, izbore, dramatične preokrete i "re-couplinge" na Tenerifima izazvala je pravu lavinu pozitivnih komentara na Instagramu i TikToku.
"Bolju nisu mogli izabrati!"
Ode uvelike pljušte sa svih strana, a obožavatelji formata ne kriju oduševljenje izborom produkcije.
"Bolju nisu mogli izabrati!", "Koliko je prelijepa", "Prva liga, jedva čekamo da počne!" i "Ideemo Gagice!" samo su neki od stotina entuzijastičnih komentara ispod službene objave.
Gledatelji se slažu da Dragana donosi savršen spoj karizme, elegancije i topline, što je upravo ono što regionalnoj verziji ovog svjetskog hita treba.
Proglasili je "balkanskom Arianom Madix"
Posebno su zanimljive reakcije na TikToku, gdje su je mlađe generacije odmah usporedile s voditeljicom američke verzije showa, slavnom Arianom Madix.
"Balkanska Ariana Madix unlocked!" napisao je jedan korisnik u komentarima koji je prikupio pregršt lajkova.
Dragana će gledatelje i natjecatelje voditi kroz uzbudljivu avanturu na otoku ljubavi koja stiže ove jeseni na Voyo te na TV ekrane. Sudeći po reakcijama publike, 'Love Island Adria' već u startu ima sve predispozicije da postane najveći televizijski i digitalni hit sezone!