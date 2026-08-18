Poznata glumica je voditeljica 'Love Island Adria'! Reakcije interneta ne staju: 'Balkanska Ariana Madix!'

Vijest da će upravo Dragana voditi kandidate kroz sve ljubavne peripetije, izbore, dramatične preokrete i "re-couplinge" na Tenerifima izazvala je pravu lavinu pozitivnih komentara na Instagramu i TikToku.

"Bolju nisu mogli izabrati!"

Ode uvelike pljušte sa svih strana, a obožavatelji formata ne kriju oduševljenje izborom produkcije. "Bolju nisu mogli izabrati!", "Koliko je prelijepa", "Prva liga, jedva čekamo da počne!" i "Ideemo Gagice!" samo su neki od stotina entuzijastičnih komentara ispod službene objave. Gledatelji se slažu da Dragana donosi savršen spoj karizme, elegancije i topline, što je upravo ono što regionalnoj verziji ovog svjetskog hita treba.

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