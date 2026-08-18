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Love Island Adria

Poznata glumica je voditeljica 'Love Island Adria'! Reakcije interneta ne staju: 'Balkanska Ariana Madix!'

Sada je i službeno! Voditeljsku palicu preuzima omiljena glumica Dragana Mićalović

RTL.hr
18.08.2026 15:41

Vijest da će upravo Dragana voditi kandidate kroz sve ljubavne peripetije, izbore, dramatične preokrete i "re-couplinge" na Tenerifima izazvala je pravu lavinu pozitivnih komentara na Instagramu i TikToku.

"Bolju nisu mogli izabrati!"

Ode uvelike pljušte sa svih strana, a obožavatelji formata ne kriju oduševljenje izborom produkcije. 

"Bolju nisu mogli izabrati!", "Koliko je prelijepa", "Prva liga, jedva čekamo da počne!" i "Ideemo Gagice!" samo su neki od stotina entuzijastičnih komentara ispod službene objave.

Gledatelji se slažu da Dragana donosi savršen spoj karizme, elegancije i topline, što je upravo ono što regionalnoj verziji ovog svjetskog hita treba.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Proglasili je "balkanskom Arianom Madix"

Posebno su zanimljive reakcije na TikToku, gdje su je mlađe generacije odmah usporedile s voditeljicom američke verzije showa, slavnom Arianom Madix.

"Balkanska Ariana Madix unlocked!" napisao je jedan korisnik u komentarima koji je prikupio pregršt lajkova.

Dragana će gledatelje i natjecatelje voditi kroz uzbudljivu avanturu na otoku ljubavi koja stiže ove jeseni na Voyo te na TV ekrane. Sudeći po reakcijama publike, 'Love Island Adria' već u startu ima sve predispozicije da postane najveći televizijski i digitalni hit sezone!

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Love Island Adria

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