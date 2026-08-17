Poznata glumica u novoj ulozi! Otkrivamo tko je voditeljica Love Island Adria

icon-close

Regionalna verzija najvećeg svjetskog dating showa stiže na platformu Voyo, a posljednje pripreme uoči početka ovog globalnog hita su u tijeku. Voditeljica showa Dragana Mićalović uskoro putuje na egzotične Tenerife. Najveći svjetski dating show stiže u regiju - platforma Voyo ekskluzivno donosi Love Island Adria. Regionalna verzija ITV-jevog globalnog hita uskoro kreće, a kandidate će kroz show voditi poznata beogradska glumica Dragana Mićalović. U svijetu umjetnosti pliva kao riba u vodi i od najranijeg djetinjstva zaljubljena je u glumački poziv. Love Island Adria je, pak, njezin prvi veliki voditeljski angažman.

icon-expand Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: RTL

"Bila sam vrlo iznenađena kada sam dobila ponudu za projekt ovakvog razmjera i formata. Kada sam shvatila o čemu je riječ, pomislila sam koliko je to drugačije od svega što sam dosad radila i upravo me to privuklo. Volim izazove koji me natjeraju da otkrijem neku novu stranu sebe. Love Island je svjetski poznat format, ali ono što mi je posebno zanimljivo jest prilika da mi damo neko svoj regionalni pečat. Zato je moje 'da' došlo vrlo prirodno", otkriva Dragana. Svjesna je, dodaje, veličine projekta i odgovornosti koju ovakav angažman donosi.

icon-expand Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: RTL

"Poslije toliko godina glume, lijepo je dobiti priliku da stanem pred publiku u potpuno drugačijoj ulozi. Za mene je ovo novi prostor u kojem mogu iskoristiti iskustvo koje već imam, ali i da naučim nešto novo. Mislim da je ljepota života upravo u tome da izađeš iz svoje zone komfora i iskušaš se u nečem novom i drugačijem", dodaje glumica. Gluma je njezin poziv i nešto čemu, kaže, pripada od najranijih godina. "Kamera mi je prirodno okruženje, naviknula sam na nepredvidive situacije, na partnera preko puta sebe, na slušanje i reakcije u trenutku. Love Island Adria upravo to i traži - prisutnost, spontanost i sposobnost da reagiraš na ono što se događa u tom trenutku", jasna je glumica.

icon-expand Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: RTL

Dragana Mićalović odrasla je u glumačkoj obitelji, uz umjetnost i razgovore o glumi, a kazalište je od ranog djetinjstva njezin drugi dom. "Moj otac je bio glumac i uz njega sam praktički odrastala u kazalištu. Kazalište je bilo moj drugi dom, moj vrtić, škola i dječje igralište satkano od najljepše mašte. Kasnije, kada sam se krenula ozbiljno baviti ovim poslom, shvatila sam da ljubav prema glumi nije samo ljubav prema sceni. Ona podrazumijeva disciplinu, rad, čekanje, preispitivanje, stalno učenje i odricanje. Nikad nisam poželjela zamijeniti je ičim drugim, ljepota i radost ove profesije za mene uvijek pobijedi sve potencijalne poteškoće", otkriva Mićalović. Uz niz uloga koje je zabilježila u karijeri, kaže, teško se odlučiti za onu jednu. Ipak, ističe Dragana, voljela bi izdvojiti ulogu Ane Karenjine u Narodnom pozorištu u Nišu. "Za mene je Ana jedan od najvećih i najsloženijih ženskih likova ikada napisanih u književnosti. Imati priliku da joj dam dio sebe, ali i da kroz nju otkrijem neke nove dijelove sebe kao glumice, bilo je dragocjeno iskustvo koje zauzima posebno mjesto u mojoj karijeri," priča Dragana, koja je za ulogu Ane Karenjine i nagrađena priznanjem struke.

icon-expand Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo