Poznata lica u gradu: Anamarija iz 'Love Islanda' viđena u društvu omiljenog para!

Bivša sudionica prve sezone regionalnog dating showa Love Island Adria, Anamarija, nakon povratka u stvarnost redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a njezin najnoviji provod u Zagrebu privukao je veliku pažnju javnosti. Nakon što se proteklih dana družila s bivšim islanderima, među kojima su bili i Lara i Toni, Anamarija je ovoga puta iznenadila pratitelje druženjem s jednim od najpoznatijih parova proizašlih iz RTL-ovih uspješnica.
Naime, Anamarija je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj uživa u opuštenoj atmosferi i kavi u društvu Karla Godeca i Kaje Casar, zvijezda pete sezone popularnog showa Gospodin Savršeni.
Spoj koji je oduševio obožavatelje formata
Ovo druženje povezuje aktere dvaju različitih televizijskih formata koji dijele iskustvo boravka pred kamerama. Karlo i Kaja spojili su se u petoj sezoni Gospodina Savršenog, gdje je Kaja u finalu dobila posljednju ružu. Nakon završetka snimanja nastavili su svoju vezu u stvarnom životu te su ubrzo započeli i zajednički suživot.
S druge strane, Anamarijin put u vili Love Island Adria obilježen je odnosom s Nikolom, a njezin povratak u Zagreb donosi nove objave i susrete s kolegama iz srodnih projekata.
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