'Praviš budalu od mene, ovo mi vrijeđa inteligenciju!': Mili očitala lekciju Gašperu pa napustila razgovor

U vili 'Love Island Adria' situacija je dosegla točku usijanja! Dugo skrivane tajne i potisnute emocije konačno su isplivale na površinu, a otkriveni flert i zataškana istina doveli su odnos Mili i Gašpera do samog ruba pucanja.

Nakon što je saznala da je Gašper iza njezinih leđa flertovao s Anjom, Mili više nije htjela šutjeti. Duboko razočarana, odlučila ga je pozvati na stranu i suočiti s činjenicama licem u lice.

Tijekom iznimno napetog razgovora, Mili mu je bez okolišanja sasula sve u lice:

"Razočarao si me. Slagao si me. Nisi mi priznao. Nisi mi rekao da flertuješ s Anjom", poručila mu je oštro, podsjetivši ga da mu je već ranije jasno postavila granice i dala do znanja što neće tolerirati.

Gašper se očajnički pokušao opravdati umanjujući važnost cijele situacije i govoreći kako je sve izvučeno iz konteksta: "Pričamo deset, petnaest minuta i onda ima neki komentar. Što je bilo? To je flert?" branio se, tvrdeći da je s Anjom razgovarao isključivo prijateljski te da s njegove strane nije bilo nikakvih ozbiljnih namjera.