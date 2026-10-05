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Love Island Adria

'Praviš budalu od mene, ovo mi vrijeđa inteligenciju!': Mili očitala lekciju Gašperu pa napustila razgovor

Tenzije koje su danima tinjale kulminirale su otvorenim, žestokim sukobom prepunim teških riječi i narušenog povjerenja

RTL.hr
05.10.2026 13:00

U vili 'Love Island Adria' situacija je dosegla točku usijanja! Dugo skrivane tajne i potisnute emocije konačno su isplivale na površinu, a otkriveni flert i zataškana istina doveli su odnos Mili i Gašpera do samog ruba pucanja. 

Slomljeno povjerenje: 'Razočarao si me i slagao!'

Nakon što je saznala da je Gašper iza njezinih leđa flertovao s Anjom, Mili više nije htjela šutjeti. Duboko razočarana, odlučila ga je pozvati na stranu i suočiti s činjenicama licem u lice.

Tijekom iznimno napetog razgovora, Mili mu je bez okolišanja sasula sve u lice:

"Razočarao si me. Slagao si me. Nisi mi priznao. Nisi mi rekao da flertuješ s Anjom", poručila mu je oštro, podsjetivši ga da mu je već ranije jasno postavila granice i dala do znanja što neće tolerirati.

Gašper se očajnički pokušao opravdati umanjujući važnost cijele situacije i govoreći kako je sve izvučeno iz konteksta: "Pričamo deset, petnaest minuta i onda ima neki komentar. Što je bilo? To je flert?" branio se, tvrdeći da je s Anjom razgovarao isključivo prijateljski te da s njegove strane nije bilo nikakvih ozbiljnih namjera.

Gašper, Mili, Love Island Adria
Gašper, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Praviš budalu od mene, ovo mi vrijeđa inteligenciju!'

Mili međutim nije nasjela na njegove izgovore. Hladnim i odlučnim stavom dala mu je do znanja da je povjerenje zauvijek poljuljano, posebno zato što joj je prešutio detalje razgovora o tome vidi li s Anjom budućnost izvan showa.

"Ne želim da bilo tko pravi budalu od mene. Ja tebi ne vjerujem", odbrusila mu je Mili.

Shvativši da gubi tlo pod nogama, Gašper je pokušao spasiti što se spasiti dade: "Znam da sam napravio neke stvari loše, ali mislim da to nije nešto zbog čega bismo sada trebali završiti našu konekciju jer je stvarno nešto posebno."

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

No, za Mili je priča tu bila završena. Nije htjela slušati daljnja pravdanja, ustala je i prekinula razgovor uz jasnu poruku: "Otišla sam iz razgovora zato što ne želim više slušati o tim stvarima. To mi nekako vrijeđa inteligenciju."

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Love Island Adria

Anja sve priznala Mili, ona potresena: 'Meni je sada fizički loše. Mislim da ću prekinuti odnos s Gašperom!'

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