Pred svima pao strastveni poljubac Anthonyja i Alje! Ona nije požalila ni trenutak: 'Mene baš boli briga'

U igri su djevojke morale baciti koplje prema krugu u kojem su se nalazila lica muških Islandera, a pogodak je otkrivao koga žele poljubiti. Kada je na red stigla Alja, činilo se da itekako dobro zna što želi.

Odlučno je bacila koplje sa željom da poljubi Anthonyja – a zatim je svoju želju i ostvarila. Pred očima ostalih Islandera njih dvoje prepustili su se strastvenom poljupcu.