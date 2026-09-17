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Love Island Adria

Pred svima pao strastveni poljubac Anthonyja i Alje! Ona nije požalila ni trenutak: 'Mene baš boli briga'

Nova bombshell djevojka Alja već je pokazala da se ne boji napraviti ono što želi, a tijekom igre u vili 'Love Islanda Adria' svojim je potezom privukla pozornost svih Islandera

RTL.hr
17.09.2026 22:20

U igri su djevojke morale baciti koplje prema krugu u kojem su se nalazila lica muških Islandera, a pogodak je otkrivao koga žele poljubiti. Kada je na red stigla Alja, činilo se da itekako dobro zna što želi.

Odlučno je bacila koplje sa željom da poljubi Anthonyja – a zatim je svoju želju i ostvarila. Pred očima ostalih Islandera njih dvoje prepustili su se strastvenom poljupcu.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sve je, naravno, pratila i Lara, kojoj prizor nije najbolje sjeo. Njezino nezadovoljstvo nije prošlo nezapaženo, no Alju to, čini se, nije previše zabrinulo. "Mene baš boli briga", poručila je Alja bez imalo žaljenja zbog svog poteza.

Je li strastveni poljubac bio samo dio igre ili je Alja bacila oko na Anthonyja te kako će se sve odraziti na njegov odnos s Larom, pokazat će nova događanja u vili.

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