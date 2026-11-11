Predivna ženska energija obilježila je prvu sezonu 'Love Islanda': Anja, Alja i Loren zablistale na svečanoj večeri

Nakon što su u vili na Tenerifeu proživjele nezaboravne trenutke pod budnim okom kamera, islanderke su se ponovno okupile na gala svečanosti. Njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu odmah je privuklo sve poglede, a fotografije u elegantnim toaletama i usklađenim izdanjima ubrzo su preplavile društvene mreže.
Ove tri ljepotice odisale su samopouzdanjem i glamurom, dokazavši još jednom da su prijateljstva i ženska podrška proizašla iz showa jedna od najljepših priča ove sezone.
Proslava rekordnog uspjeha u sjajnom društvu
Ekskluzivni event okupio je sve islandere, produkcijski tim i ključne ljude zaslužne za projekt koji je oborio sve rekorde gledanosti u regiji. No, unatoč velikom broju uzvanika i slavljeničkoj atmosferi, upravo su Anja, Alja i Loren bile glavne zvijezde večeri.
Svojom zaraznom energijom, prepoznatljivim osmijesima i top modnim odabirima potvrdile su da njihov sjaj i popularnost nastavljaju rasti i izvan granica luksuzne vile!
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