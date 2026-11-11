Predivna ženska energija obilježila je prvu sezonu 'Love Islanda': Anja, Alja i Loren zablistale na svečanoj večeri

Nakon što su u vili na Tenerifeu proživjele nezaboravne trenutke pod budnim okom kamera, islanderke su se ponovno okupile na gala svečanosti. Njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu odmah je privuklo sve poglede, a fotografije u elegantnim toaletama i usklađenim izdanjima ubrzo su preplavile društvene mreže.

Ove tri ljepotice odisale su samopouzdanjem i glamurom, dokazavši još jednom da su prijateljstva i ženska podrška proizašla iz showa jedna od najljepših priča ove sezone.