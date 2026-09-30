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Love Island Adria

Prekrižila ga u sekundi! Alja progovorila o razlogu zašto odbija Luku: 'Puši navečer i ne opere zube'

Najnovija drama u vili nije izbila zbog ljubomore ili opasnih ljubavnih trokuta, već zbog osnovnih higijenskih navika

RTL.hr
30.09.2026 22:10

Otvoreno razgovarajući s Anjom na ležaljkama, Alja je odlučila otvoriti dušu i otkriti zašto više ne može i ne želi dijeliti krevet sa Lukom iz Pule. Iako su gledatelji očekivali da će se između njih razviti opasne iskre, stvarnost je ispala poprilično neprijatna i šokantna.

Alja je jasno dala do znanja da bliskost s Lukom pod trenutnim uvjetima ne dolazi u obzir:

"Puši navečer i uopće ne opere zube!"

Priznala je kako joj takvo ponašanje stvara ogromnu odbojnost, zbog čega joj je spavanje u istom krevetu pod tim uvjetima postalo apsolutno nezamislivo.

Luka, Alja, Love Island Adria
Luka, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Higijenski skandal nije jedina stvar koja potresa vilu. Dolazak nove bombshell natjecateljice Alise napravio je opći kaos, Lara i Anthony i dalje vode iscrpljujuće razgovore o svojim namjerama, dok Mili guta suze i bori se s Gašperovim flertovanjem. Ipak, nije sve tako crno Stefan i Anja napokon su učvrstili svoju povezanost i podijelili još jedan strastveni poljubac!

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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