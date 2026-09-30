Prekrižila ga u sekundi! Alja progovorila o razlogu zašto odbija Luku: 'Puši navečer i ne opere zube'

Otvoreno razgovarajući s Anjom na ležaljkama, Alja je odlučila otvoriti dušu i otkriti zašto više ne može i ne želi dijeliti krevet sa Lukom iz Pule. Iako su gledatelji očekivali da će se između njih razviti opasne iskre, stvarnost je ispala poprilično neprijatna i šokantna.
Alja je jasno dala do znanja da bliskost s Lukom pod trenutnim uvjetima ne dolazi u obzir:
"Puši navečer i uopće ne opere zube!"
Priznala je kako joj takvo ponašanje stvara ogromnu odbojnost, zbog čega joj je spavanje u istom krevetu pod tim uvjetima postalo apsolutno nezamislivo.
Higijenski skandal nije jedina stvar koja potresa vilu. Dolazak nove bombshell natjecateljice Alise napravio je opći kaos, Lara i Anthony i dalje vode iscrpljujuće razgovore o svojim namjerama, dok Mili guta suze i bori se s Gašperovim flertovanjem. Ipak, nije sve tako crno Stefan i Anja napokon su učvrstili svoju povezanost i podijelili još jedan strastveni poljubac!
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