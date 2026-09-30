Prekrižila ga u sekundi! Alja progovorila o razlogu zašto odbija Luku: 'Puši navečer i ne opere zube'

Otvoreno razgovarajući s Anjom na ležaljkama, Alja je odlučila otvoriti dušu i otkriti zašto više ne može i ne želi dijeliti krevet sa Lukom iz Pule. Iako su gledatelji očekivali da će se između njih razviti opasne iskre, stvarnost je ispala poprilično neprijatna i šokantna.

Alja je jasno dala do znanja da bliskost s Lukom pod trenutnim uvjetima ne dolazi u obzir:

"Puši navečer i uopće ne opere zube!"

Priznala je kako joj takvo ponašanje stvara ogromnu odbojnost, zbog čega joj je spavanje u istom krevetu pod tim uvjetima postalo apsolutno nezamislivo.