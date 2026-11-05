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Love Island Adria

Preplavljeni emocijama: Islanderi nisu mogli sakriti suze, a pogledajte i zašto!

Pred samo finale sezone, islanderi su pokazali svoju najemotivniju i najranjiviju stranu te u suzama dočekali iznenađenje koje će dugo pamtiti

RTL.hr
05.11.2026 22:10

Kako se spektakularna sezona showa Love Island Adria bliži samom kraju, tenzije i osjećaji u vili dosegnuli su vrhunac. No, umjesto novih dramatičnih zapleta, u vili su zavladali trenuci čiste emocije zbog kojih nitko od natjecatelja nije mogao suspregnuti suze. Inače čvrsti, veseli i uvijek raspoloženi islanderi pokazali su svoju potpuno novu, iznimno ranjivu stranu, a prizori njihova plakanja pred kamerama nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

Lica skrivena dlanovima, oči pune suza i emotivni zagrljaji obilježili su večer u kojoj su svi stanari vile nakratko zaboravili na igru i prepustili se iskrenim osjećajima.

Alja, Luka, Mili, Love Island Adria
Alja, Luka, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Poruke koje su im vratile snagu i raznježile srca

Pravi razlog ovih dirljivih scena bile su neočekivane videoporuke koje su stigle u vilu. Svakom islanderu pojedinačno prikazana su javljanja njihovih obitelji, najmilijih, ali i bivših natjecatelja s kojima su dijelili dane u izolaciji. Nakon tjedana odvojenosti od vanjskog svijeta, tople riječi podrške, osmijesi voljenih lica i poruke ljubavi pogodile su ih ravno u srce.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Islanderi su u tišini upijali svaku riječ s ekrana, a potpora obitelji i prijatelja dala im je nevjerojatan vjetar u leđa pred same završne trenutke showa. Priznali su kako im je upravo ovaj podsjetnik na sve što ih čeka izvan vile dao novu snagu, dokazavši još jednom da su iza svih strateških poteza i kamera ipak najvažniji iskrena emocija i ljudska povezanost.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

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