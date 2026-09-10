Preuzmite je već sada! Uz 'Love Island Adria' aplikaciju rastavljat ćete parove i slati zauzete na tajne spojeve

U borbi za ljubav i 50.000 eura na Tenerifeu, samci iz regije prepušteni su publici. Jednim pokretom prsta na aplikaciji 'Love Island Adria' moći ćete slati natjecatelje na tajne spojeve, razdvajati parove, testirati odanost te izglasati tko ostaje u vili, a tko odmah pakira kofere.

Aplikacija je u potpunosti besplatna i već je dostupna na Google Play Storeu i App Storeu. Sve što trebate je upisati 'Love Island Adria', preuzeti je na svoj mobitel i spremni ste za upravljanje emocijama pod španjolskim suncem.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.