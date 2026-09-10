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Love Island Adria

Preuzmite je već sada! Uz 'Love Island Adria' aplikaciju rastavljat ćete parove i slati zauzete na tajne spojeve

Njihove sudbine, romantične večere i šokantna izbacivanja iz vile od sada su u vašim rukama. Stigla je mobilna aplikacija uz koju gledatelji postaju glavni režiseri najvrućeg dating spektakla sezone

RTL.hr
10.09.2026 12:38

U borbi za ljubav i 50.000 eura na Tenerifeu, samci iz regije prepušteni su publici. Jednim pokretom prsta na aplikaciji 'Love Island Adria' moći ćete slati natjecatelje na tajne spojeve, razdvajati parove, testirati odanost te izglasati tko ostaje u vili, a tko odmah pakira kofere.

Love Island Adria aplikacija
Love Island Adria aplikacija FOTO: RTL

Preuzmite besplatnu aplikaciju u nekoliko sekundi

Aplikacija je u potpunosti besplatna i već je dostupna na Google Play Storeu i App Storeu. Sve što trebate je upisati 'Love Island Adria', preuzeti je na svoj mobitel i spremni ste za upravljanje emocijama pod španjolskim suncem.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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