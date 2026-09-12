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Love Island Adria

Preuzmite kontrolu! Stigla je 'Love Island Adria' aplikacija s kojom odlučujete tko ide na tajne spojeve, a tko leti kući

Zaboravite na pasivno gledanje u ekran jer vas službena aplikacija pretvara u izravnog režisera svih ljubavnih zapleta i neočekivanih drama

RTL.hr
12.09.2026 14:00

Pred vratima smo najvećeg reality spektakla ove jeseni! Show 'Love Island Adria' kreće u nedjelju, 13. rujna u 20 sati na platformi Voyo i RTL-u, a gledatelji po prvi put dobivaju ulogu o kojoj su godinama sanjali – potpunu moć nad događanjima u luksuznoj vili na Tenerifeu. Zaboravite na pasivno gledanje u ekran jer vas službena aplikacija pretvara u izravnog režisera svih ljubavnih zapleta i neočekivanih drama.

Potpuna moć u vašim rukama

Putem besplatne mobilne aplikacije dobivate potpunu kontrolu nad sudbinama svih kandidata u vili. Ako primijetite da netko glumi ili vam se jednostavno više sviđa potpuno druga ljubavna kombinacija, jednim klikom donosite odluku tko s kim spava i provodi dane. Osim toga, upravo vi birate koji će kandidati ići na romantične večere izvan vile te tko dobiva ključ tajanstvene 'Hideaway' sobe. Kada u vilu stignu nove "bombe", vi odlučujete kojemu će paru pomrsiti račune, a vaši glasovi izravno šalju kandidate kući. Uz sve to, aplikacija vam prva donosi ekskluzivne snimke iza kulisa, neobjavljene videoisječke i obavijesti čim se otvori glasanje.

Love Island Adria aplikacija
Love Island Adria aplikacija FOTO: RTL

Preuzmite je u nekoliko sekundi

Preuzimanje je iznimno brzo i u potpunosti besplatno za sve pametne telefone. Sve što trebate učiniti jest otvoriti Google Play Store ako koristite Android uređaj ili Apple App Store ako imate iPhone. U tražilicu upišite 'Love Island Adria', pritisnite tipku za preuzimanje i aplikacija je u nekoliko sekundi spremna.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

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