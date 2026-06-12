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Prezgodni Boris iz 'Love Islanda' operirao nos: 'Napokon sam odlučio popraviti nešto što me mučilo'

Boris Vidović iz 'Love Islanda UK' na svom je Instagram profilu podijelio vrlo osobno iskustvo

RTL.hr
12.06.2026 10:40

Boris iz 'Love Islanda UK' u seriji fotografija dokumentirao je svoj oporavak nakon operacije nosa, a u iskrenom opisu otkrio je da se na zahvat odlučio iz estetskih, ali i zdravstvenih razloga. Njegova objava brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su pohvalili njegovu otvorenost.

"Napokon sam odlučio popraviti nešto što me mučilo"

"Mali reset, isti ja", započeo je Boris svoju objavu, dajući do znanja da se unatoč promjeni ne osjeća kao druga osoba. U nizu od deset fotografija, pratitelje je proveo kroz prve dane svog oporavka. Prizori se kreću od onih u bolničkom krevetu, do selfieja u dizalu i noćnih šetnji gradom, pokazujući da ga proces oporavka ne sprječava u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

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U opisu je objasnio motive koji stoje iza operacije. "Napokon sam odlučio popraviti nešto što me mučilo već neko vrijeme, ne samo estetski, već i zato što sam želio bolje disati", napisao je. Iako je naglasio da je još uvijek natečen i da oporavak traje, dodao je kako se "već sada osjeća dobro zbog odluke".

Njegova iskrenost potaknula je brojne pozitivne reakcije. "Pohvalno je što si otvoren i iskren o tome. Želim ti dobar oporavak", jedan je od komentara koji sažima mišljenje mnogih.

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