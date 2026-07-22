Prezgodni učitelj razredne nastave ušao u 'Love Island' i odmah se zaljubio

Seán Fitzgerald, 25-godišnji učitelj i igrač gaelskog nogometa, ušao je u vilu britanskog 'Love Islanda' s jednostavnim ciljem: pronaći ljubav. Njegova priča s Lolom Deal postala je jedna od najbržih i najiskrenijih romansi u povijesti showa, unatoč sumnjama gledatelja

Prije nego što je postao poznato televizijsko lice, Seán, od milja zvan Fitzy, živio je relativno običnim životom u Galwayu na zapadnoj obali Irske. Radio je kao učitelj u osnovnoj školi, a njegovi TikTok videozapisi o životu u učionici već su mu donijeli određenu popularnost.

icon-expand Sean, Love Island UK FOTO: RTL

Uz to, ozbiljno se bavio sportom, igrajući za seniorsku momčad galskog nogometa Galwaya. Odluka da privremeno napusti sportsku karijeru radi sudjelovanja u realityju iznenadila je mnoge, no njegov je menadžer pokazao veliko razumijevanje. "Nikada ne bih zaustavio momka u pokušaju da osigura bolju budućnost", rekao je, obećavši mu mjesto u timu po povratku.

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Veza koja je srušila rekorde

Od prvog dana u vili, Seán je bio spojen s Lolom Deal, bivšom policijskom detektivkom. Kemija je bila trenutna. Dok su se ostali natjecatelji još upoznavali, Seán i Lola su već gradili dubok odnos. U samo dva tjedna priznali su si da su se zaljubili. "Mislim da je volim", povjerio se Seán dečkima, dok je Lola prijateljicama priznala da je preplašena brzinom kojom su se osjećaji razvili. Njihov potez izazvao je podijeljene reakcije; dok su ih jedni smatrali najjačim parom, drugi su sumnjali u iskrenost, optužujući Seána da "režira trenutke". Međutim, njih dvoje nisu marili za kritike.

icon-expand Lola, Love Island UK FOTO: RTL