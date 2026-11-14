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Love Island Adria

Prisjetimo se prvog susreta Anje i Gašpera u showu 'Love Island Adria': Jesu li već tada iskre bile vidljive?

Dok superfinalisti prve sezone showa 'Love Island Adria', Anja i Gašper, danas planiraju zajednički život u stvarnom svijetu, zanimljivo je vratiti se na sam početak njihove priče na Tenerifeu. Iako se u tom trenutku činilo da ih zanimaju potpuno druge osobe, njihov prvi susret već je u startu imao dozu posebne energije zbog koje se danas mnogi pitaju – jesu li im oči ipak malo jače zasjale čim su se ugledali?

RTL.hr
14.11.2026 11:00

Sve se odvilo u trenutku kada su dečki iz vile poslani na slobodan dan izvan kuće, dok su djevojke ostale same u vili. Upravo tada, kraj bazena im se pridružila nova bombshell djevojka – prelijepa Slovenka Anja. Dečki su je dočekali s velikim osmijehom, a Gašper se gotovo instinktivno postavio zaštitnički prema njoj, ponajviše zato što su zemljaci, ali i zbog jednog zanimljivog detalja koji ih je odmah povezao.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Još jedna Slovenka, znam je sa socijalnih mreža i znam njene drugarice", komentirao je tada Gašper, dok je Anja uz smijeh odmah razjasnila njihovu poveznicu: "Mi imamo isto prezime, ali nismo familija, provjerila sam."

Gašper, Anja, Love Island Adria
Gašper, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Razgovor jedan na jedan i priznanje da je njezin tip

Iako su Anju u tim prvim satima zanimali drugi dečki, ponajviše Roberto kojeg je i pozvala na spoj, ali se pokazao previše zatvorenim zbog odnosa s Loren, Anja i Gašper su već po njenom ulasku odradili prvi razgovor jedan na jedan. Pretresli su situaciju u vili i ostale kandidate, a pritom nije nedostajalo ni šala, pogleda i iskrenih osmijeha.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tada je Gašper bio prilično zatvoren u odnosu s Mili, pa nitko od njih dvoje vjerojatno nije ni slutio da će upravo oni zajedno dogurati do samog superfinala. Ipak, Anja nije skrivala da joj se Gašper itekako dopao na prvi pogled: Fizički, Gašper je moj tip. Meni se sviđaju tamniji, tamnija kosa, tetovaže, sportska građa, tako da je fizički moj tip."

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gledajući danas unatrag na taj prvi susret pored bazena, jasno je da su kemija i dobra energija bile prisutne od prvog trenutka – samo im je trebalo malo vremena da shvate kako su jedno drugome zapravo najbolji izbor.

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Love Island Adria

Ovo su svi ljubavni parovi koje je spojila prva, rekordna sezona showa 'Love Island Adria'!

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