Prisjetimo se prvog susreta Anje i Gašpera u showu 'Love Island Adria': Jesu li već tada iskre bile vidljive?

Sve se odvilo u trenutku kada su dečki iz vile poslani na slobodan dan izvan kuće, dok su djevojke ostale same u vili. Upravo tada, kraj bazena im se pridružila nova bombshell djevojka – prelijepa Slovenka Anja . Dečki su je dočekali s velikim osmijehom, a Gašper se gotovo instinktivno postavio zaštitnički prema njoj, ponajviše zato što su zemljaci, ali i zbog jednog zanimljivog detalja koji ih je odmah povezao.

"Još jedna Slovenka, znam je sa socijalnih mreža i znam njene drugarice", komentirao je tada Gašper, dok je Anja uz smijeh odmah razjasnila njihovu poveznicu: "Mi imamo isto prezime, ali nismo familija, provjerila sam."

Iako su Anju u tim prvim satima zanimali drugi dečki, ponajviše Roberto kojeg je i pozvala na spoj, ali se pokazao previše zatvorenim zbog odnosa s Loren, Anja i Gašper su već po njenom ulasku odradili prvi razgovor jedan na jedan. Pretresli su situaciju u vili i ostale kandidate, a pritom nije nedostajalo ni šala, pogleda i iskrenih osmijeha.

Tada je Gašper bio prilično zatvoren u odnosu s Mili, pa nitko od njih dvoje vjerojatno nije ni slutio da će upravo oni zajedno dogurati do samog superfinala. Ipak, Anja nije skrivala da joj se Gašper itekako dopao na prvi pogled: Fizički, Gašper je moj tip. Meni se sviđaju tamniji, tamnija kosa, tetovaže, sportska građa, tako da je fizički moj tip."

Gledajući danas unatrag na taj prvi susret pored bazena, jasno je da su kemija i dobra energija bile prisutne od prvog trenutka – samo im je trebalo malo vremena da shvate kako su jedno drugome zapravo najbolji izbor.

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