Priznanje u vili! Lara otkrila kada se i gdje prvi put poljubila: 'Morali smo se skrivati'

Opušteni razgovor spontano je skrenuo na temu prvih ljubavi i prvih poljubaca. Dok su pojedini kandidati kroz smijeh priznali kako su se prvi put poljubili još u vrtićkim danima, Lara je podijelila pravo, uzbudljivo tinejdžersko iskustvo.

"Ja sam tada imala četrnaest godina!"

Otkrila je atraktivna kandidatkinja pred svima, prisjećajući se svojih početaka u ljubavnom svijetu. Odmah je pojasnila kako se sve odigralo u specifičnim okolnostima jer je zapravo taman punila petnaest godina, a nalazila se na sportskim pripremama s klubom:

"Morali smo se skrivati!"