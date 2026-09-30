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Love Island Adria

Priznanje u vili! Lara otkrila kada se i gdje prvi put poljubila: 'Morali smo se skrivati'

Među brojnim romantičnim i komičnim anegdotama, u prvom se planu našla Lara, koja je svojim priznanjem o prvom poljupcu potpuno zaintrigirala Islandere u vili

RTL.hr
30.09.2026 10:00

Opušteni razgovor spontano je skrenuo na temu prvih ljubavi i prvih poljubaca. Dok su pojedini kandidati kroz smijeh priznali kako su se prvi put poljubili još u vrtićkim danima, Lara je podijelila pravo, uzbudljivo tinejdžersko iskustvo.

"Ja sam tada imala četrnaest godina!"

Otkrila je atraktivna kandidatkinja pred svima, prisjećajući se svojih početaka u ljubavnom svijetu. Odmah je pojasnila kako se sve odigralo u specifičnim okolnostima jer je zapravo taman punila petnaest godina, a nalazila se na sportskim pripremama s klubom:

"Morali smo se skrivati!"

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Stroga pravila i skrivanje od trenera samo su dodali dozu mladenačkog uzbuđenja, a njezino iskreno prisjećanje izazvalo je simpatične reakcije ostalih otočana. Jedan od muških kandidata u šali joj je poručio kako je očito "od malena bila živa vatra".

Kratak predah od drame s Anthonyjem

Iako su ovakvi opušteni trenuci smijeha uvijek dobrodošli, Lari je ovaj razgovor došao kao prijeko potreban predah od trenutnih ljubavnih problema. Naime, njezin odnos s Anthonyjem pod velikim je upitnikom zbog nerazjašnjenih osjećaja, opasnog flertovanja i uplitanja trećih osoba.

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Love Island Adria

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