Priznanje u vili! Lara otkrila kada se i gdje prvi put poljubila: 'Morali smo se skrivati'

Opušteni razgovor spontano je skrenuo na temu prvih ljubavi i prvih poljubaca. Dok su pojedini kandidati kroz smijeh priznali kako su se prvi put poljubili još u vrtićkim danima, Lara je podijelila pravo, uzbudljivo tinejdžersko iskustvo.
"Ja sam tada imala četrnaest godina!"
Otkrila je atraktivna kandidatkinja pred svima, prisjećajući se svojih početaka u ljubavnom svijetu. Odmah je pojasnila kako se sve odigralo u specifičnim okolnostima jer je zapravo taman punila petnaest godina, a nalazila se na sportskim pripremama s klubom:
"Morali smo se skrivati!"
Stroga pravila i skrivanje od trenera samo su dodali dozu mladenačkog uzbuđenja, a njezino iskreno prisjećanje izazvalo je simpatične reakcije ostalih otočana. Jedan od muških kandidata u šali joj je poručio kako je očito "od malena bila živa vatra".
Kratak predah od drame s Anthonyjem
Iako su ovakvi opušteni trenuci smijeha uvijek dobrodošli, Lari je ovaj razgovor došao kao prijeko potreban predah od trenutnih ljubavnih problema. Naime, njezin odnos s Anthonyjem pod velikim je upitnikom zbog nerazjašnjenih osjećaja, opasnog flertovanja i uplitanja trećih osoba.
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