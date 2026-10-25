Prkose glasinama i već planiraju budućnost izvan 'Love Island Adria'! Alja i Anthony: 'Zajedno rastemo kao par'

Jedan od najomiljenijih parova po izboru publike showa Love Island Adria, Alja i Anthony, proživljavaju prave ljubavne trenutke koji ne prolaze nezapaženo

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Ipak, njihov put do ljubavne idile bio je pun preokreta. Podsjetimo, Anthony je na samom početku gradio odnos s Larom, dok je Alja u vilu ušla kao bombshell djevojka. Nakon što je pokušala pronaći zajednički jezik s Lukom i Nikolom, sudbina ju je povezala s Anthonyjem. Njihovo prijateljstvo, zezancija i nezaobilazne iskrice ubrzo su prerasle u nešto više. Iako je Anthony s Larom prekinuo u iznimno korektnim i prijateljskim odnosima, tjedni demantiranja osjećaja između njega i Alje konačno su pali u vodu – dali su si šansu i postali službeni par, a kemija i strast među njima više se ne mogu sakriti.

icon-expand icon-close icon-close Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sumnje u vili: 'Možda sam ja ćorav...'

Unatoč velikoj ljubavi i podršci publike, pojedini islanderi i dalje glasno komentiraju kako smatraju da je Anthony zapravo suđen Lari. Voditeljica Dragana Mićalović nije propustila priliku upitati Anthonyja što misli o takvim teorijama. "Ja ne znam što oni vide, možda sam ja ćorav! Ja smatram da sam napravio pravu odluku s Aljom. Sretan sam s Aljom", izričit je bio Anthony, jednom zauvijek utišavši priče u vili.

icon-expand Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Veliki planovi za život van showa

Da njihov odnos ima čvrste temelje i izvan opasnih zidova vile na Tenerifeu, potvrdili su i sami kada su progovorili o zajedničkom rastu i planovima za budućnost. "I ja i on zajedno rastemo i kao par", istaknula je Alja s osmijehom. Anthony je potom otkrio da već naveliko razmišljaju o tome kako će njihov odnos izgledati kada se ugase kamere, a u igri su i velike životne promjene i selidbe.

icon-expand Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo