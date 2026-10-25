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Love Island Adria

Prkose glasinama i već planiraju budućnost izvan 'Love Island Adria'! Alja i Anthony: 'Zajedno rastemo kao par'

Jedan od najomiljenijih parova po izboru publike showa Love Island Adria, Alja i Anthony, proživljavaju prave ljubavne trenutke koji ne prolaze nezapaženo

RTL.hr
25.10.2026 07:00

Ipak, njihov put do ljubavne idile bio je pun preokreta. Podsjetimo, Anthony je na samom početku gradio odnos s Larom, dok je Alja u vilu ušla kao bombshell djevojka. Nakon što je pokušala pronaći zajednički jezik s Lukom i Nikolom, sudbina ju je povezala s Anthonyjem.

Njihovo prijateljstvo, zezancija i nezaobilazne iskrice ubrzo su prerasle u nešto više. Iako je Anthony s Larom prekinuo u iznimno korektnim i prijateljskim odnosima, tjedni demantiranja osjećaja između njega i Alje konačno su pali u vodu – dali su si šansu i postali službeni par, a kemija i strast među njima više se ne mogu sakriti.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sumnje u vili: 'Možda sam ja ćorav...'

Unatoč velikoj ljubavi i podršci publike, pojedini islanderi i dalje glasno komentiraju kako smatraju da je Anthony zapravo suđen Lari. Voditeljica Dragana Mićalović nije propustila priliku upitati Anthonyja što misli o takvim teorijama.

"Ja ne znam što oni vide, možda sam ja ćorav! Ja smatram da sam napravio pravu odluku s Aljom. Sretan sam s Aljom", izričit je bio Anthony, jednom zauvijek utišavši priče u vili.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Veliki planovi za život van showa

Da njihov odnos ima čvrste temelje i izvan opasnih zidova vile na Tenerifeu, potvrdili su i sami kada su progovorili o zajedničkom rastu i planovima za budućnost.

"I ja i on zajedno rastemo i kao par", istaknula je Alja s osmijehom.

Anthony je potom otkrio da već naveliko razmišljaju o tome kako će njihov odnos izgledati kada se ugase kamere, a u igri su i velike životne promjene i selidbe.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Već smo počeli planirati kako će odnos izgledati van showa. Ona je otvorena ne ostati u Sloveniji, ja planiram ići negdje drugo. Ne bih volio ostati u Londonu, uvijek sam u Srbiji", priznao je Anthony, na što mu je Alja s potpunim povjerenjem odgovorila:

"Meni je bitno da ja vjerujem tebi."

Strast, iskrenost i ozbiljni planovi pokazuju da su Alja i Anthony spremni za sve izazove koji ih čekaju, a njihova priča tek dobiva pravi nastavak.

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