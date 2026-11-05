Probudile se iskrice? Iz vile su izašli kao prijatelji, a Lidia i Stefan sada izgledaju sve prisnije

Iako su se za njih kamere regionalnog hit showa Love Island Adria ugasile, uzbuđenje oko omiljenih islandera ne jenjava. Kao pravi bombshellovi unijeli su pregršt dinamičnih trenutaka i privukli pozornost gledatelja diljem regije.

Iako su u samom showu izvan vile ostali u korektnim, prijateljskim odnosima bez velikih romantičnih zapleta, njihove najnovije objave s društvenih mreža dokazuju da su se stvari nakon povratka u stvarnost možda promijenile.

Nakon povratka u užurbanu svakodnevicu, dvoje bivših natjecatelja ponovno se sastalo, i to u rodnom Beogradu. Sudeći prema fotografijama koje su osvanule na Instagramu – poput opuštenog poziranja leđa o leđa u podzemnoj garaži te otkačenih i prisnih selfieja – kemija među njima danas izgleda puno snažnije nego tijekom boravka pred kamerama.

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Lidia i Stefan odlično provode vrijeme zajedno, a njihova bliskost odmah je potaknula brojne komentare fanova koji se pitaju je li platonsko prijateljstvo preraslo u nešto puno više. Bilo kako bilo, dvojac privlači svu pažnju, a njihovi zajednički trenuci potvrđuju da se priča s Love Islanda nastavlja u punom sjaju i izvan vile.

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