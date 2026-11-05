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Love Island Adria

Probudile se iskrice? Iz vile su izašli kao prijatelji, a Lidia i Stefan sada izgledaju sve prisnije

Iako su se na sunčanom Tenerifeu družili uglavnom prijateljski bez dubljih romantičnih iskrica, povratak u Beograd donio je potpuno novu dinamiku

RTL.hr
05.11.2026 16:00

Iako su se za njih kamere regionalnog hit showa Love Island Adria ugasile, uzbuđenje oko omiljenih islandera ne jenjava. Kao pravi bombshellovi unijeli su pregršt dinamičnih trenutaka i privukli pozornost gledatelja diljem regije.

Stefan i Lidia, Love Island Adria
Stefan i Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako su u samom showu izvan vile ostali u korektnim, prijateljskim odnosima bez velikih romantičnih zapleta, njihove najnovije objave s društvenih mreža dokazuju da su se stvari nakon povratka u stvarnost možda promijenile.

Lidia, Stefan, Love Island Adria
Lidia, Stefan, Love Island Adria FOTO: RTL

Zajednički trenuci koji pokreću glasine

Nakon povratka u užurbanu svakodnevicu, dvoje bivših natjecatelja ponovno se sastalo, i to u rodnom Beogradu. Sudeći prema fotografijama koje su osvanule na Instagramu – poput opuštenog poziranja leđa o leđa u podzemnoj garaži te otkačenih i prisnih selfieja – kemija među njima danas izgleda puno snažnije nego tijekom boravka pred kamerama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Lidia i Stefan odlično provode vrijeme zajedno, a njihova bliskost odmah je potaknula brojne komentare fanova koji se pitaju je li platonsko prijateljstvo preraslo u nešto puno više. Bilo kako bilo, dvojac privlači svu pažnju, a njihovi zajednički trenuci potvrđuju da se priča s Love Islanda nastavlja u punom sjaju i izvan vile.

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Love Island Adria

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