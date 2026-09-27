Proradile stare strasti! Anthony i Alja se bacili u flert: 'Nas dvoje imamo kemije, ne možemo lagati'

Tematska havajska zabava u vili 'Love Islanda Adria' trebala je poslužiti kao idealna prilika za opuštanje uz glazbu i ples, no pretvorila se u pravu rasadnik drame!

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Umjesto mirne večeri, tulum je donio neočekivane preokrete i ponovno rasplamsao stare strasti između Alje i Anthonyja, što je opasno uzdrmalo njihove trenutne odnose u vili.

Kemija koja se ne da sakriti: 'Ja ne mogu lagati!'

Iako su Alja i Anthony naizgled stavili svoju priču u čisto prijateljske okvire, opuštena atmosfera i razgovor na terasi razotkrili su da privlačnost između njih nikada nije nestala. Anthony je tijekom razgovora otvoreno priznao kako među njima i dalje gori iskra: "Imamo dobru vibru, imamo kemiju. To se jednostavno osjeti." Alja nije okolišala niti sekunde, već je potvrdila njegove riječi, dajući do znanja da nema smisla glumiti hladnoću: "Ja ne mogu lagati, moram biti iskrena."

icon-expand icon-close icon-close Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Izlazak iz 'friend zone': Od 'brata' do najprivlačnijeg muškarca

Ono što je najviše šokiralo ostale stanare jest činjenica da su se Alja i Anthony do sada ponašali kao najbolji prijatelji, pri čemu ga je Alja često nazivala svojim "bratom". Međutim, situacija se drastično promijenila kada mu je nasamo priznala da joj je on i dalje fizički najprivlačniji muškarac u cijeloj vili. Anthony kasnije pred kamerama nije skrivao iznenađenje njezinim potezom: "Bilo mi je toliko ludo jer smo mi bili u prijateljskoj zoni. Nisam nikada mislio da bi ona pokušala izaći iz te kutije."

icon-expand Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo