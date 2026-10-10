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Prva epizoda 'Bombaškoljke' stiže na Voyo: Roberto i Loren nakon izlaska iz vile otkrivaju sve

Roberto i Loren prvi su gosti nove emisije koju na platformi Voyo vodi urednik i voditelj Nikola Grgić, a u razgovoru su otkrili tajne, planove za budućnost i što misle o ostalim islanderima. Prva epizoda 'Bombaškoljke' ekskluzivno danas u 21 sat na platformi Voyo.

RTL.hr
10.10.2026 13:25

Ljubav pronađena pred kamerama, odnosi koji se nastavljaju i nakon izlaska iz vile te tajne koje tek čekaju da budu otkrivene. Sve to donosi Bombaškoljka, nova emisija u produkciji platforme Voyo, koja gledateljima otvara vrata razgovora s islanderima nakon njihova izlaska iz vile na Tenerifeu.

U prvoj epizodi urednik platforme Voyo, Nikola Grgić, ugostio je Roberta i Loren, par koji je nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču. U razgovoru su otkrili više o svojem odnosu, podijelili planove i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima.

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Roberto i Loren prisjetili su se iskustva u vili, otkrili planove nakon završetka njihova sudjelovanja u showu i podijelili detalje koje gledatelji dosad nisu imali priliku čuti. U razgovoru s Nikolom nisu se ustručavali iznijeti svoje mišljenje i o drugim islanderima, a gledatelje očekuju i zanimljiva otkrića o njihovu životu izvan vile.

Prva epizoda Bombaškoljke ekskluzivno izlazi danas u 21 sat na platformi Voyo. Ne propustite doznati što su Roberto i Loren otkrili nakon izlaska iz vile!

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