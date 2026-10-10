Prva epizoda 'Bombaškoljke' stiže na Voyo: Roberto i Loren nakon izlaska iz vile otkrivaju sve

Ljubav pronađena pred kamerama, odnosi koji se nastavljaju i nakon izlaska iz vile te tajne koje tek čekaju da budu otkrivene. Sve to donosi Bombaškoljka, nova emisija u produkciji platforme Voyo, koja gledateljima otvara vrata razgovora s islanderima nakon njihova izlaska iz vile na Tenerifeu.

U prvoj epizodi urednik platforme Voyo, Nikola Grgić, ugostio je Roberta i Loren, par koji je nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču. U razgovoru su otkrili više o svojem odnosu, podijelili planove i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima.