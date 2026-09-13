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Love Island Adria

Prva krađa u 'Love Islandu Adria'! Anthony bez razmišljanja preoteo Laru, ona poručila: 'Jako je lijep'

Nakon što se prvih pet djevojaka smjestilo u luksuznu vilu na Tenerifeu, iščekivanju je došao kraj. U prvu sezonu regionalnog showa 'Love Island Adria' stigli su i prvi muškarci, spremni unijeti pomutnju i pronaći ljubav, a prve iskre, ali i prve drame, planule su već tijekom ceremonije spajanja

RTL.hr
13.09.2026 20:56

Atmosfera u vili dosegla je vrhunac kada je voditeljica najavila dolazak prvog kandidata. Led je probio 23-godišnji Vukašin, influencer iz Zrenjanina, koji je samouvjereno kročio pred djevojke. Svojom je pojavom odmah privukao pažnju Milice i Tare, koje su istupile naprijed i time pokazale interes.

Iako je na kraju za svoju partnericu odabrao 19-godišnju Laru iz Beograda, ona za njega nije napravila korak naprijed. Njezin razlog? "Star mi je", kratko je komentirala, iako je njezina gornja granica, kako je ranije navela, 25 godina, a Vukašin ima tek 24. Unatoč tome, postali su prvi, doduše pomalo neusklađen, par sezone.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dolazak košarkaša i prva 'krađa'

Mir nije dugo potrajao. U vilu je sljedeći ušetao Anthony, košarkaš koji živi u Londonu i koji je svojom pojavom izazvao pravu pomutnju. "Igrao sam profesionalno košarku pa možete reći da sam navikao pobjeđivati", najavio je samouvjereno, a njegov stav odmah je osvojio čak četiri djevojke koje su istupile za njega, uključujući i tek spojenu Laru.

Anthony nije oklijevao. Iako je Vukašin stajao sa strane, košarkaš je odlučio "ukrasti" njegovu partnericu i za svoj par odabrao upravo Laru, koja je priznala da ih povezuje ljubav prema sportu.

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