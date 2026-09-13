Prva krađa u 'Love Islandu Adria'! Anthony bez razmišljanja preoteo Laru, ona poručila: 'Jako je lijep'

Atmosfera u vili dosegla je vrhunac kada je voditeljica najavila dolazak prvog kandidata. Led je probio 23-godišnji Vukašin, influencer iz Zrenjanina, koji je samouvjereno kročio pred djevojke. Svojom je pojavom odmah privukao pažnju Milice i Tare, koje su istupile naprijed i time pokazale interes.

Iako je na kraju za svoju partnericu odabrao 19-godišnju Laru iz Beograda, ona za njega nije napravila korak naprijed. Njezin razlog? "Star mi je", kratko je komentirala, iako je njezina gornja granica, kako je ranije navela, 25 godina, a Vukašin ima tek 24. Unatoč tome, postali su prvi, doduše pomalo neusklađen, par sezone.