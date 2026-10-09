Prvi problemi između Anthonyja i Alise: Njihov odnos ne ide u željenom smjeru, a evo i zbog čega

Na ceremoniji spajanja, Alisa je odabrala Anthonyja uz emotivno objašnjenje:

"Biram ovog dečka jer smo od prvog dana tu jedno za drugo i stvorili smo dobar prijateljski odnos, a mislim da se s vremenom može pretvoriti u malo više", poručila je Alisa.

Anthony je u tom trenutku djelovao zadovoljno i spremno istražiti potencijal:

"Hoću vidjeti ima li tu malo više. Sretan sam i zadovoljan", komentirao je.

Međutim, Alisa je odmah dala do znanja kako ne namjerava srljati u intimnije odnose:

"Ne žurim se za nekakav poljubac. Iskreno, treba mi više vremena za to", naglasila je, ističući kako su joj ključni znakovi pažnje ako doista žele stvoriti nešto dugotrajno.