Prvi problemi između Anthonyja i Alise: Njihov odnos ne ide u željenom smjeru, a evo i zbog čega

Na ceremoniji spajanja, Alisa je odabrala Anthonyja uz emotivno objašnjenje:
"Biram ovog dečka jer smo od prvog dana tu jedno za drugo i stvorili smo dobar prijateljski odnos, a mislim da se s vremenom može pretvoriti u malo više", poručila je Alisa.
Anthony je u tom trenutku djelovao zadovoljno i spremno istražiti potencijal:
"Hoću vidjeti ima li tu malo više. Sretan sam i zadovoljan", komentirao je.
Međutim, Alisa je odmah dala do znanja kako ne namjerava srljati u intimnije odnose:
"Ne žurim se za nekakav poljubac. Iskreno, treba mi više vremena za to", naglasila je, ističući kako su joj ključni znakovi pažnje ako doista žele stvoriti nešto dugotrajno.
Noć na kauču i 'hodanje po jajima': Anthony priznao da misli na drugu!
Umjesto romantičnog početka, u spavaćoj sobi uslijedilo je razočaranje. Anthony je usred noći napustio zajednički krevet te prespavao na kauču u dnevnom boravku, a idućeg je jutra otvoreno priznao što ga zapravo koči:
"Moj odnos s Alisom nije otišao kako sam mislio da će ići. I dalje mi se vrti situacija s Larom u glavi", iskren je bio Anthony pred kamerama.
Napetost je ubrzo osjetila i Alisa, koja se ostalim djevojkama požalila da je atmosfera postala nepodnošljivo usiljena:
"Teško je sada jer se osjećam kao da hodamo po jajima. Ne mogu se opustiti", objasnila je u razgovoru s curama.
Priznanje na terasi
Ulje na vatru dolila je tematska zabava iz bajke, tijekom koje je Anthony pozvao Laru na samo na terasi te joj bez zadrške otvorio dušu:
"I dalje imam emocije za tebe. Kad te vidim kad šetamo, kad si sjedila sama jučer u kuhinji, htio sam te zagrliti i poljubiti", priznao joj je.
Ipak, Lara je ostala prizemljena te mu je odmah jasno dala do znanja gdje povlači granicu:
"Želim da nastavimo naš odnos u prijateljskoj fazi, na tome možemo raditi. Ali romantično, trenutno ne", poručila mu je bez davanja lažnih nada.
Dinamika u vili ponovno se zakomplicirala. Hoće li Alisa i Anthony uspjeti prevladati početnu distancu i tešku atmosferu ili će ovo spajanje ostati samo kratki prijateljski pokušaj?
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