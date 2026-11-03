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Love Island Adria

Publika ih nije izglasala među favorite: Anthony i Alja se tik pred finale našli među ugroženima!

Iako su već neko vrijeme nerazdvojni, rezultat glasanja gledatelja mnoge je iznenadio, a ovaj omiljeni par našao se u neizvjesnosti

RTL.hr
03.11.2026 22:00

U regionalnom dating showu Love Island Adria parovi i njihovi odnosi postaju sve ozbiljniji, a finale je sve bliže. Dok su se natjecatelji zabavljali u vili, stigla im je poruka koja je promijenila atmosferu. Gledatelji su ponovno imali priliku glasati za parove koje žele vidjeti u finalu.

Tri para s najviše glasova bili su sigurni, dok su u neizvjesnosti ostali Anthony i Alja.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina je priznala kako takav rasplet nije očekivala: "Prije bih očekivala da su Mili i Luka u tim nesigurnim parovima jer, opet, oni su tek nedavno ušli u vezu i odnos. Anthony i Alja, oni su od samog početka zajedno, nešto... Nisam očekivala", komentirala je.

Matija je potom upitao Anthonyja i Alju jesu li iznenađeni rezultatima glasanja. Anthony je otkrio da je i sam bio svjestan kako se situacija može promijeniti u svakom trenutku: "Ja sam govorio cijeli dan jučer, sve se može dogoditi, nikad ne znaš", rekao je.

Matija i Leonarda, Anthony i Alja, Love Island Adria
Matija i Leonarda, Anthony i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Spas u posljednji trenutak

Ubrzo je stigla nova poruka. Sigurni parovi morali su odlučiti koji od dva ugrožena para žele zadržati u vili. Svi su svoj glas dali Anthonyju i Alji, koji su tako dobili priliku nastaviti natjecanje.

Iako su ostali u vili, rezultat glasanja očito ih je zatekao jer nisu očekivali da će se naći među posljednja dva para.

Glasanje za pobjednika traje od 21 sat danas do 21 sat sutra, a pravo glasa imaju isključivo Voyo korisnici koji tako mogu podržati svoje favorite i pomoći im da postanu pobjednici prve regionalne sezone Love Island Adria!

Ne propustite - Finalni tjedan 'Love Island Adria' ekskluzivno pratite na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu. Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

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