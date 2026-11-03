Publika ih nije izglasala među favorite: Anthony i Alja se tik pred finale našli među ugroženima!

Iako su već neko vrijeme nerazdvojni, rezultat glasanja gledatelja mnoge je iznenadio, a ovaj omiljeni par našao se u neizvjesnosti

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U regionalnom dating showu Love Island Adria parovi i njihovi odnosi postaju sve ozbiljniji, a finale je sve bliže. Dok su se natjecatelji zabavljali u vili, stigla im je poruka koja je promijenila atmosferu. Gledatelji su ponovno imali priliku glasati za parove koje žele vidjeti u finalu. Tri para s najviše glasova bili su sigurni, dok su u neizvjesnosti ostali Anthony i Alja.

icon-expand icon-close icon-close Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina je priznala kako takav rasplet nije očekivala: "Prije bih očekivala da su Mili i Luka u tim nesigurnim parovima jer, opet, oni su tek nedavno ušli u vezu i odnos. Anthony i Alja, oni su od samog početka zajedno, nešto... Nisam očekivala", komentirala je. Matija je potom upitao Anthonyja i Alju jesu li iznenađeni rezultatima glasanja. Anthony je otkrio da je i sam bio svjestan kako se situacija može promijeniti u svakom trenutku: "Ja sam govorio cijeli dan jučer, sve se može dogoditi, nikad ne znaš", rekao je.

icon-expand Matija i Leonarda, Anthony i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

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