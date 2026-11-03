Publika ih nije izglasala među favorite: Anthony i Alja se tik pred finale našli među ugroženima!

U regionalnom dating showu Love Island Adria parovi i njihovi odnosi postaju sve ozbiljniji, a finale je sve bliže. Dok su se natjecatelji zabavljali u vili, stigla im je poruka koja je promijenila atmosferu. Gledatelji su ponovno imali priliku glasati za parove koje žele vidjeti u finalu.
Tri para s najviše glasova bili su sigurni, dok su u neizvjesnosti ostali Anthony i Alja.
Drina je priznala kako takav rasplet nije očekivala: "Prije bih očekivala da su Mili i Luka u tim nesigurnim parovima jer, opet, oni su tek nedavno ušli u vezu i odnos. Anthony i Alja, oni su od samog početka zajedno, nešto... Nisam očekivala", komentirala je.
Matija je potom upitao Anthonyja i Alju jesu li iznenađeni rezultatima glasanja. Anthony je otkrio da je i sam bio svjestan kako se situacija može promijeniti u svakom trenutku: "Ja sam govorio cijeli dan jučer, sve se može dogoditi, nikad ne znaš", rekao je.
Spas u posljednji trenutak
Ubrzo je stigla nova poruka. Sigurni parovi morali su odlučiti koji od dva ugrožena para žele zadržati u vili. Svi su svoj glas dali Anthonyju i Alji, koji su tako dobili priliku nastaviti natjecanje.
Iako su ostali u vili, rezultat glasanja očito ih je zatekao jer nisu očekivali da će se naći među posljednja dva para.
Glasanje za pobjednika traje od 21 sat danas do 21 sat sutra, a pravo glasa imaju isključivo Voyo korisnici koji tako mogu podržati svoje favorite i pomoći im da postanu pobjednici prve regionalne sezone Love Island Adria!
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