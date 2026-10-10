Publika je odlučila! Drina je omiljena Islanderka, a ovo je posebna nagrada koja ju je dočekala

Nakon još jednog prilično napetog spajanja parova u vili 'Love Island Adria', stigao je trenutak koji su svi kandidati iščekivali s nestrpljenjem. Odlukom glasova publike, Drina je službeno proglašena omiljenom Islanderkom, a uz tu laskavu titulu stigla je i nagrada o kojoj maštaju svi natjecatelji – ključevi luksuznog 'ljubavnog gnijezda'!

icon-close

Čim je voditeljica otkrila rezultate glasovanja, Drina nije imala nikakve dvojbe oko toga koga želi povesti sa sobom na nagradni boravak. Njezin odabir bio je Valentin, s kojim je samo nekoliko trenutaka ranije obnovila partnerstvo. Ulaskom u privatni apartman, daleko od zajedničke spavaonice i ostalih kandidata, Drina nije skrivala oduševljenje: "Prostor izgleda jako luksuzno! Prava je sreća imati šampanjac, grožđe i mir samo za nas dvoje, bez ljudi koji hrču i urliču okolo", komentirala je oduševljeno.

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Šala o 'prvoj bračnoj noći' i Valentinov džentlmenski potez

Idućeg jutra, povratak među ostale Islandere donio je očekivana rešetanja i znatiželjna pitanja. Drina se prvo odlučila malo našaliti s djevojkama, izjavivši kroz smijeh kako im je to bila "prva bračna noć u kojoj su napravili tristo djece", no ubrzo je otkrila kako je atmosfera ipak bila znatno mirnija. Priznala je da su uživali u ljubljenju, grljenju i dugim razgovorima, iako joj je zbog prisutnosti kamera bilo pomalo neugodno prepustiti se većim strastima. S druge strane, Valentin je pred muškim dijelom ekipe u vili dokazao da je pravi džentlmen. Kada su ga dečki pokušali ispitati o sočnim detaljima, odlučno je odbio ulaziti u intimu: "Prije svega poštujem Drinu i ne namjeravam o takvim stvarima razgovarati pred svima", jasno im je poručio.

icon-expand Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo