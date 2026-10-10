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Love Island Adria

Publika je odlučila! Drina je omiljena Islanderka, a ovo je posebna nagrada koja ju je dočekala

Nakon još jednog prilično napetog spajanja parova u vili 'Love Island Adria', stigao je trenutak koji su svi kandidati iščekivali s nestrpljenjem. Odlukom glasova publike, Drina je službeno proglašena omiljenom Islanderkom, a uz tu laskavu titulu stigla je i nagrada o kojoj maštaju svi natjecatelji – ključevi luksuznog 'ljubavnog gnijezda'!

RTL.hr
10.10.2026 12:00

Čim je voditeljica otkrila rezultate glasovanja, Drina nije imala nikakve dvojbe oko toga koga želi povesti sa sobom na nagradni boravak. Njezin odabir bio je Valentin, s kojim je samo nekoliko trenutaka ranije obnovila partnerstvo.

Ulaskom u privatni apartman, daleko od zajedničke spavaonice i ostalih kandidata, Drina nije skrivala oduševljenje:

"Prostor izgleda jako luksuzno! Prava je sreća imati šampanjac, grožđe i mir samo za nas dvoje, bez ljudi koji hrču i urliču okolo", komentirala je oduševljeno.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Šala o 'prvoj bračnoj noći' i Valentinov džentlmenski potez

Idućeg jutra, povratak među ostale Islandere donio je očekivana rešetanja i znatiželjna pitanja. Drina se prvo odlučila malo našaliti s djevojkama, izjavivši kroz smijeh kako im je to bila "prva bračna noć u kojoj su napravili tristo djece", no ubrzo je otkrila kako je atmosfera ipak bila znatno mirnija. Priznala je da su uživali u ljubljenju, grljenju i dugim razgovorima, iako joj je zbog prisutnosti kamera bilo pomalo neugodno prepustiti se većim strastima.

S druge strane, Valentin je pred muškim dijelom ekipe u vili dokazao da je pravi džentlmen. Kada su ga dečki pokušali ispitati o sočnim detaljima, odlučno je odbio ulaziti u intimu:

"Prije svega poštujem Drinu i ne namjeravam o takvim stvarima razgovarati pred svima", jasno im je poručio.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Čini se kako je ova posebna noć u tajnom apartmanu dodatno učvrstila njihov odnos, no pred njima su novi izazovi, dramatična spajanja i tematske zabave koje bi mogle ponovno staviti njihovu povezanost na teški test.

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Love Island Adria

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