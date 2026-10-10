Publika je odlučila! Drina je omiljena Islanderka, a ovo je posebna nagrada koja ju je dočekala

Čim je voditeljica otkrila rezultate glasovanja, Drina nije imala nikakve dvojbe oko toga koga želi povesti sa sobom na nagradni boravak. Njezin odabir bio je Valentin, s kojim je samo nekoliko trenutaka ranije obnovila partnerstvo.
Ulaskom u privatni apartman, daleko od zajedničke spavaonice i ostalih kandidata, Drina nije skrivala oduševljenje:
"Prostor izgleda jako luksuzno! Prava je sreća imati šampanjac, grožđe i mir samo za nas dvoje, bez ljudi koji hrču i urliču okolo", komentirala je oduševljeno.
Šala o 'prvoj bračnoj noći' i Valentinov džentlmenski potez
Idućeg jutra, povratak među ostale Islandere donio je očekivana rešetanja i znatiželjna pitanja. Drina se prvo odlučila malo našaliti s djevojkama, izjavivši kroz smijeh kako im je to bila "prva bračna noć u kojoj su napravili tristo djece", no ubrzo je otkrila kako je atmosfera ipak bila znatno mirnija. Priznala je da su uživali u ljubljenju, grljenju i dugim razgovorima, iako joj je zbog prisutnosti kamera bilo pomalo neugodno prepustiti se većim strastima.
S druge strane, Valentin je pred muškim dijelom ekipe u vili dokazao da je pravi džentlmen. Kada su ga dečki pokušali ispitati o sočnim detaljima, odlučno je odbio ulaziti u intimu:
"Prije svega poštujem Drinu i ne namjeravam o takvim stvarima razgovarati pred svima", jasno im je poručio.
Čini se kako je ova posebna noć u tajnom apartmanu dodatno učvrstila njihov odnos, no pred njima su novi izazovi, dramatična spajanja i tematske zabave koje bi mogle ponovno staviti njihovu povezanost na teški test.
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