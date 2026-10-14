Publika je rekla svoje! Izglasani su omiljeni parovi, a evo što to znači za dalje

Odluka gledatelja dočekana je uz muk i strepnju, no za tri ljubavna para stigla je najljepša moguća vijest. Prvi par koji je prolašen sigurnim nije skrivao olakšanje njihova je kemija očito doprla do srca publike koja ih je nagradila najvišim brojem glasova.

Ubrzo nakon njih, sigurnost i ostanak u vili potvrdio je i drugi favorit gledatelja, dok je prolazak trećeg para izazvao prave ovacije na terasi. Ženski dio tog para nije skrivao oduševljenje:

"Svaka potvrda naklonosti publike čini me neizmjerno sretnom! Ovo mi daje ogroman vjetar u leđa za sve što slijedi", emotivno je komentirala nakon saznanja da je na sigurnom.