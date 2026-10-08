Publika upozorila Mili: 'Nemoj vjerovati u Anjine dobre namjere!'

Izazov u vili donio je nove trzavice među Islanderima. Komentari gledatelja s društvenih mreža izvukli su na površinu skrivene sumnje i ozbiljno narušili odnose

icon-close

Tijekom izazova u kojemu su Islanderi čitali anonimne komentare publike, jedan je komentar posebno uzburkao strasti. Gledatelji su jasno poručili Mili da ne bi trebala vjerovati u Anjine dobre namjere. To je izazvalo šok, ali i potvrdilo neke ranije sumnje unutar vile.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja je, podsjerimo, priznala Mili da Gašper flerta s njom te da joj nije potpuno vjeran.

icon-expand Mili i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sumnje u iskrenost

Nakon pročitane poruke publike, Mili je počela duboko preispitivati cijelu priču. Sada je uvjerena da je Anja sve izmislila samo kako bi joj namjerno uništila vezu. Otkriće da gledatelji dijele slično mišljenje samo je dodatno učvrstilo njezin stav prema cijeloj drami.

icon-expand Anja i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo