Publika upozorila Mili: 'Nemoj vjerovati u Anjine dobre namjere!'

Tijekom izazova u kojemu su Islanderi čitali anonimne komentare publike, jedan je komentar posebno uzburkao strasti. Gledatelji su jasno poručili Mili da ne bi trebala vjerovati u Anjine dobre namjere. To je izazvalo šok, ali i potvrdilo neke ranije sumnje unutar vile.
Anja je, podsjerimo, priznala Mili da Gašper flerta s njom te da joj nije potpuno vjeran.
Sumnje u iskrenost
Nakon pročitane poruke publike, Mili je počela duboko preispitivati cijelu priču. Sada je uvjerena da je Anja sve izmislila samo kako bi joj namjerno uništila vezu. Otkriće da gledatelji dijele slično mišljenje samo je dodatno učvrstilo njezin stav prema cijeloj drami.
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