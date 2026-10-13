Pukao krevet? Anthony i Alja proveli noć zajedno, pa se opravdavali pred svima: 'Namještaj je loš!'

Već na samom buđenju bilo je jasno da noć nije bila nimalo mirna. Ostali islanderi odmah su primijetili da se u spavaćoj sobi događalo nešto neobično, a glavna tema ubrzo je postao ni manje ni više nego slomljen krevet. Kroz smijeh i sitne provokacije, islanderi su bez okolišanja suočili par sa svojim sumnjama o tome koliko su zapravo bili intimni.

Anthony je pokušao smiriti situaciju i skrenuti pažnju sa sebe, okrivljujući inventar vile za noćne smetnje. "Taj krevet je toliko loš. Ja ne znam što se desilo tu, ali čuo sam da su i drugi ljudi kad su spavali imali probleme", branio se pomalo nespretno, dok su se ostali samo značajno smješkali i nastavili s pošalicama.