Pukao krevet? Anthony i Alja proveli noć zajedno, pa se opravdavali pred svima: 'Namještaj je loš!'

Već na samom buđenju bilo je jasno da noć nije bila nimalo mirna. Ostali islanderi odmah su primijetili da se u spavaćoj sobi događalo nešto neobično, a glavna tema ubrzo je postao ni manje ni više nego slomljen krevet. Kroz smijeh i sitne provokacije, islanderi su bez okolišanja suočili par sa svojim sumnjama o tome koliko su zapravo bili intimni.
Anthony je pokušao smiriti situaciju i skrenuti pažnju sa sebe, okrivljujući inventar vile za noćne smetnje. "Taj krevet je toliko loš. Ja ne znam što se desilo tu, ali čuo sam da su i drugi ljudi kad su spavali imali probleme", branio se pomalo nespretno, dok su se ostali samo značajno smješkali i nastavili s pošalicama.
Što se zapravo dogodilo?
Znatiželja u vili nije mogla čekati, pa je Mili ubrzo povukla Alju sa strane kako bi iz prve ruke saznala sve sočne detalje. Otvoreno ju je upitala zašto ih svi zezaju i što se to točno odvijalo ispod pokrivača dok su ostali pokušavali uhvatiti san.
Alja jednostavno nije mogla sakriti oduševljenje. "Malo smo se ljubili. On je sladak i baš sam sretna", priznala je uz širok osmijeh, potvrđujući da su iskre između njih ipak prejake da bi ih ignorirali.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.