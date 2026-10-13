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Pukao krevet? Anthony i Alja proveli noć zajedno, pa se opravdavali pred svima: 'Namještaj je loš!'

Anthony i Alja ponovno su podigli temperaturu u vili na Tenerifeu!

RTL.hr
13.10.2026 22:20

Već na samom buđenju bilo je jasno da noć nije bila nimalo mirna. Ostali islanderi odmah su primijetili da se u spavaćoj sobi događalo nešto neobično, a glavna tema ubrzo je postao ni manje ni više nego slomljen krevet. Kroz smijeh i sitne provokacije, islanderi su bez okolišanja suočili par sa svojim sumnjama o tome koliko su zapravo bili intimni.

Anthony je pokušao smiriti situaciju i skrenuti pažnju sa sebe, okrivljujući inventar vile za noćne smetnje. "Taj krevet je toliko loš. Ja ne znam što se desilo tu, ali čuo sam da su i drugi ljudi kad su spavali imali probleme", branio se pomalo nespretno, dok su se ostali samo značajno smješkali i nastavili s pošalicama.

Anthony i Alja, Love Island Adria
Anthony i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Što se zapravo dogodilo?

Znatiželja u vili nije mogla čekati, pa je Mili ubrzo povukla Alju sa strane kako bi iz prve ruke saznala sve sočne detalje. Otvoreno ju je upitala zašto ih svi zezaju i što se to točno odvijalo ispod pokrivača dok su ostali pokušavali uhvatiti san.

Alja jednostavno nije mogla sakriti oduševljenje. "Malo smo se ljubili. On je sladak i baš sam sretna", priznala je uz širok osmijeh, potvrđujući da su iskre između njih ipak prejake da bi ih ignorirali.

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