Pukla ljubav između mnogima omiljenog para? Alja se ohladila od Luke iz Pule: 'Vulgaran je i meni to jako smeta'

Luka se nipošto nije nadao ovom razgovoru te ga je Aljin iznenadni istup prilično zatekao. Alja mu je bez uvijanja priznala što joj leži na duši i zašto se u posljednje vrijeme sve više distancira od njega:
"Ne znam jesam li bila dovoljno direktna što se tiče fizičkog dodira. Meni nije problem fizički dodir, ali neke tvoje riječi su mi bile jako vulgarne i to me sprječava da ti se približim."
Zbunjeni Luka pokušao je shvatiti o čemu je točno riječ, no Alja je dodatno pojasnila kako problem nije u samoj količini dodira, već u energiji koju osjeća s njegove strane: "Nisam mislila da ima previše dodira, nego način na koji mi pristupaš jednostavno nije prirodan."
Luka povrijeđen i zatečen: 'Svakoj djevojci prilazim s poštovanjem'
Lukino samopouzdanje dobilo je ozbiljan udarac. Vidno pogođen Aljinim optužbama, pred kamerama nije skrivao razočaranje jer sebe smatra pravim gentlemanom:
"Svakoj djevojci, a pogotovo njoj, prilazim s poštovanjem, tako da me to baš dirnulo..."
U izravnom razgovoru s Aljom, Luka joj je zamjerio što je tako dugo šutjela i skupljala nezadovoljstvo u sebi, umjesto da mu je odmah postavila jasne okvire: "Mogla si to prije iskomunicirati, čim si osjetila, da mi daš do znanja gdje ti je granica kako bih to mogao ispoštovati."
Dramatičan preokret i novo pravilo: 'Ja se povlačim!'
Povrijeđeni Puljanin odlučio je odmah promijeniti ploču i postaviti vlastite uvjete, dajući do znanja da više neće trčati za njom niti rizikovati da ga se doživi napadnim:
"Sad povlačim granice puno, puno dalje. Ako je tebi to previše, ja ću se povući nazad, ali onda nemoj očekivati da ću ja više praviti prve poteze."
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