Pukla ljubav između mnogima omiljenog para? Alja se ohladila od Luke iz Pule: 'Vulgaran je i meni to jako smeta'

Luka se nipošto nije nadao ovom razgovoru te ga je Aljin iznenadni istup prilično zatekao. Alja mu je bez uvijanja priznala što joj leži na duši i zašto se u posljednje vrijeme sve više distancira od njega:

"Ne znam jesam li bila dovoljno direktna što se tiče fizičkog dodira. Meni nije problem fizički dodir, ali neke tvoje riječi su mi bile jako vulgarne i to me sprječava da ti se približim."

Zbunjeni Luka pokušao je shvatiti o čemu je točno riječ, no Alja je dodatno pojasnila kako problem nije u samoj količini dodira, već u energiji koju osjeća s njegove strane: "Nisam mislila da ima previše dodira, nego način na koji mi pristupaš jednostavno nije prirodan."