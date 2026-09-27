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Love Island Adria

Pukla ljubav između mnogima omiljenog para? Alja se ohladila od Luke iz Pule: 'Vulgaran je i meni to jako smeta'

Nakon što se prvo izjadala ostalim islandericama u vili zbog njegovih dodira i rječnika, odlučila je napokon skupiti hrabrost i suočiti se s njim oči u oči

RTL.hr
27.09.2026 22:10

Luka se nipošto nije nadao ovom razgovoru te ga je Aljin iznenadni istup prilično zatekao. Alja mu je bez uvijanja priznala što joj leži na duši i zašto se u posljednje vrijeme sve više distancira od njega:

"Ne znam jesam li bila dovoljno direktna što se tiče fizičkog dodira. Meni nije problem fizički dodir, ali neke tvoje riječi su mi bile jako vulgarne i to me sprječava da ti se približim."

Zbunjeni Luka pokušao je shvatiti o čemu je točno riječ, no Alja je dodatno pojasnila kako problem nije u samoj količini dodira, već u energiji koju osjeća s njegove strane: "Nisam mislila da ima previše dodira, nego način na koji mi pristupaš jednostavno nije prirodan."

Luka, Alja, Love Island Adria
Luka, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka povrijeđen i zatečen: 'Svakoj djevojci prilazim s poštovanjem'

Lukino samopouzdanje dobilo je ozbiljan udarac. Vidno pogođen Aljinim optužbama, pred kamerama nije skrivao razočaranje jer sebe smatra pravim gentlemanom:

"Svakoj djevojci, a pogotovo njoj, prilazim s poštovanjem, tako da me to baš dirnulo..."

U izravnom razgovoru s Aljom, Luka joj je zamjerio što je tako dugo šutjela i skupljala nezadovoljstvo u sebi, umjesto da mu je odmah postavila jasne okvire: "Mogla si to prije iskomunicirati, čim si osjetila, da mi daš do znanja gdje ti je granica kako bih to mogao ispoštovati."

Alja, Luka, Love Island Adria
Alja, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dramatičan preokret i novo pravilo: 'Ja se povlačim!'

Povrijeđeni Puljanin odlučio je odmah promijeniti ploču i postaviti vlastite uvjete, dajući do znanja da više neće trčati za njom niti rizikovati da ga se doživi napadnim:

"Sad povlačim granice puno, puno dalje. Ako je tebi to previše, ja ću se povući nazad, ali onda nemoj očekivati da ću ja više praviti prve poteze."

Hoće li ova iznenadna hladnoća i povlačenje ručne u potpunosti ugasiti strasti između Alje i Luke ili će ih ova iskrena svađa na kraju ipak zbližiti? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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