Puklo prijateljstvo? Djevojke razočarane u Mili jer se vratila Gašperu: 'Neka mi se više ne obraća, stalno ponavlja istu grešku!'

U popularnoj vili Love Island Adria strasti se ne smiruju, a stari ljubavni obrasci ponovno dolaze do izražaja

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Iako su neki odnosi izgledali nepovratno narušeni, brza pomirenja izazvala su sumnju i razočaranje među ostalim natjecateljicama.

Neočekivani preokret

Nakon burnih dana, teških riječi i mnogo suza, Mili i Gašper odlučili su izgladiti svoje nesuglasice. Mili je priznala da joj je trebao taj iskreni razgovor kako bi ponovno mogla vjerovati svom partneru, ističući da joj je on najbolji prijatelj u kući. Međutim, njihov brzi povratak u staru rutinu i zaboravljanje svih problema nije prošlo nezapaženo kod ostalih djevojaka.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Oštre kritike cura

Drina i Lara nisu skrivale svoje razočaranje razvojem situacije. Promatrajući novonastalu idilu između Mili i Gašpera, brzo su secirale ponašanje svoje cimerice, ne štedeći riječi kritike. "Rekli smo ako se pomire da nam se ne obraća", započela je raspravu Lara, vidno iznervirana nedostatkom karaktera. Druga se brzo nadovezala, pokušavajući shvatiti prave motive iza takvog naivnog ponašanja. "Ili se zaljubila, ili samo to radi na prošle obrasce. Ali ona svaki put ponavlja istu grešku", primijetila je, svjesna da ovo nije prvi put da gledaju ovakav scenarij.

icon-expand Drina, Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo