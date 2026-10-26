Rađa li se nova ljubavna priča? Luka donio jasnu odluku: 'Mili mi je prioritet, želim joj se posvetiti'

U dating showu 'Love Island Adria' odnosi među islanderima razvijaju se iz dana u dan, a čini se da su Luka i Mili odlučili dati pravu priliku sve prisnijem i dubljem odnosu. Između njih dvoje već se neko vrijeme osjeća snažna kemija, no najnoviji događaji u vili jasno pokazuju da oboje žele napraviti korak dalje.

Dok se Mili opuštala i sunčala u dvorištu vile, Luka joj je prišao želeći joj posvetiti punu pažnju. Odlučio je uljepšati joj jutro nježnom masažom i pomoći joj da se zaštiti od sunca, a njezina reakcija i osmijeh na licu potvrdili su da je povukao pravi potez. Mili nije skrivala koliko joj godi njegov pristup.

"Baš si sladak", poručila mu je Mili s osmijehom, dajući mu jasno do znanja koliko cijeni njegovu pažnju i osjećaj sigurnosti koji joj pruža.

Masaža i opušteni razgovor ubrzo su se pretvorili u ugodan trenutak u kojem je Mili mogla potpuno uživati, priznavši u šali da bi od tolikog užitka i opuštenosti mogla i zaspati.