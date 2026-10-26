Rađa li se nova ljubavna priča? Luka donio jasnu odluku: 'Mili mi je prioritet, želim joj se posvetiti'

U dating showu 'Love Island Adria' odnosi među islanderima razvijaju se iz dana u dan, a čini se da su Luka i Mili odlučili dati pravu priliku sve prisnijem i dubljem odnosu. Između njih dvoje već se neko vrijeme osjeća snažna kemija, no najnoviji događaji u vili jasno pokazuju da oboje žele napraviti korak dalje.
Male geste i iskrene namjere
Dok se Mili opuštala i sunčala u dvorištu vile, Luka joj je prišao želeći joj posvetiti punu pažnju. Odlučio je uljepšati joj jutro nježnom masažom i pomoći joj da se zaštiti od sunca, a njezina reakcija i osmijeh na licu potvrdili su da je povukao pravi potez. Mili nije skrivala koliko joj godi njegov pristup.
"Baš si sladak", poručila mu je Mili s osmijehom, dajući mu jasno do znanja koliko cijeni njegovu pažnju i osjećaj sigurnosti koji joj pruža.
Masaža i opušteni razgovor ubrzo su se pretvorili u ugodan trenutak u kojem je Mili mogla potpuno uživati, priznavši u šali da bi od tolikog užitka i opuštenosti mogla i zaspati.
Luka jasan oko svojih prioriteta
Da nije riječ samo o prolaznom flertu, potvrdio je i sam Luka koji je jasno definirao svoje emocije i buduće poteze u vili. Odlučan je u tome da svoj fokus u potpunosti usmjeri prema Mili i vidi kamo ih taj odnos može odvesti.
"Moj prioritet je Mili, želim se njoj posvetiti. Želim iskoristiti priliku za upoznati je", iskreno je priznao Luka, ne skrivajući koliko ga je Mili privukla.
Također je dodao kako je iznimno zadovoljan načinom na koji su započeli dan te da mu zajedničko vrijeme iznimno godi, opisavši cijelo iskustvo kao izvanredan početak dana.
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