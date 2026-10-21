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Love Island Adria

Rekao je da ide s njom pa promijenio mišljenje! Anamarija se slomila: 'Očekivala sam da idemo zajedno'

Dramatične eliminacije u vili 'Love Island Adria' donijele su emotivni slom za jedan od parova koji je u posljednje vrijeme iskreno gradio svoj odnos

RTL.hr
21.10.2026 22:10

Nikola je ranije rekao da će, ako Anamarija ispadne, on krenuti za njom i samoinicijativno napustiti show. Ipak, u ključnom trenutku dogodio se preokret Nikola je odlučio ostati u vili do samog kraja.

Nikola objasnio svoju odluku: 'Uskoro smo ionako zajedno'

Svoju neočekivanu odluku da ostane na Tenerifeu i nastavi avanturu Nikola je obrazložio time da je do kraja showa ostalo još vrlo malo vremena.

Anamarija, Love Island Adria
Anamarija, Love Island Adria FOTO: RTL

Smatra kako ta kratka razdvojenost neće ugroziti ono što su izgradili te da ih u vanjskom svijetu svakako čeka zajednička budućnost. Unatoč njegovom objašnjenju, u zraku je ostalo visjeti pitanje kako će ova odluka utjecati na njihov odnos.

S druge strane, Anamarija mu je na odlasku ostavila slatku, emotivnu porukicu na noćnom ormariću kako bi ga dočekala nakon teške večeri.

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anamarija ne skriva razočaranje: 'Ne želim da to dijeli s nekom drugom'

Iako mu je ostavila lijepu uspomenu, Anamarija nakon izlaska iz vile nije mogla sakriti koliko ju je pogođala činjenica da Nikola nije krenuo za njom, iskreno priznavši kako se osjeća zbog svega.

"Ja sam očekivala da ćemo ja i Nikola otići zajedno. Kad pomislim da on ostaje ovdje, nije mi dobro. To smo mi stvorili ovdje i ne želim da to dijeli s nekom drugom", emotivno je izjavila Anamarija.

Anamarija, Love Island Adria
Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li Nikola do kraja showa ostati vjeran emocijama prema Anamariji ili će ga preostale islanderice staviti na kušnju? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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