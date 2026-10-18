'Rekla si da bi radije izašla nego bila s njim!': Lara pred svima suočila Anju i stala u obranu Mili

Nakon što se raspleo dugotrajan i buran odnos između Mili i Gašpera, njegovo brzo povezivanje s Anjom izazvalo je brojne reakcije u vili. Lara, koja inače ne skriva svoje mišljenje, odlučila je Anju direktno suočiti s njezinim ranijim izjavama te ju je pred svima prozvala za neiskrenost.

"I ti si rekla da smo svi ovdje fake", započela je Lara, prisjećajući se Anjinih komentara s početka showa. Tenzije su brzo rasle, a Lara nije oklijevala iznijeti konkretne primjere kojima je željela dokazati Anjino licemjerje. "Misliš li da si ispala malo fake jer si Nikoli, na primjer, rekla da bi radije izašla iz vile nego bila s Gašperom? I nama si isto pričala da ne bi bila s njim", oštro joj je odbrusila.