'Rekla si da bi radije izašla nego bila s njim!': Lara pred svima suočila Anju i stala u obranu Mili

Nakon što se raspleo dugotrajan i buran odnos između Mili i Gašpera, njegovo brzo povezivanje s Anjom izazvalo je brojne reakcije u vili. Lara, koja inače ne skriva svoje mišljenje, odlučila je Anju direktno suočiti s njezinim ranijim izjavama te ju je pred svima prozvala za neiskrenost.
"I ti si rekla da smo svi ovdje fake", započela je Lara, prisjećajući se Anjinih komentara s početka showa. Tenzije su brzo rasle, a Lara nije oklijevala iznijeti konkretne primjere kojima je željela dokazati Anjino licemjerje. "Misliš li da si ispala malo fake jer si Nikoli, na primjer, rekla da bi radije izašla iz vile nego bila s Gašperom? I nama si isto pričala da ne bi bila s njim", oštro joj je odbrusila.
Padanje maski
Anja se pokušala obraniti objašnjenjem kako je na početku zaista imala dojam da su odnosi u vili lažni, ali da je u međuvremenu promijenila mišljenje nakon što je bolje upoznala ekipu. Međutim, to opravdanje nije nimalo ublažilo Larin stav.
"Ne možeš promijeniti mišljenje u dva dana, već to znači samo da je maska spala i da uopće nisi iskrena prvenstveno prema sebi, a nakon toga ni prema drugima", poručila je Lara. Dodatno joj je zamjerila i nedostatak empatije prema Mili, naglasivši kako Anja misli samo na sebe. "Isto tako si rekla da stavljaš tuđe emocije sa strane, a jesi li razmislila jučer kako se Mili osjeća i da je njoj bilo preteško", zaključila je svoju kritiku.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.