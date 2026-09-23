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Love Island Adria

Roberto bacio oko na novu bombshellicu? 'Sigurno ne bih sad razmišljao samo o jednoj osobi...'

Dok su djevojke uživale u mirnom poslijepodnevu uz bazen, odvojeno druženje muškaraca izvan vile donijelo je dinamiku koju nitko nije očekivao. Ulazak nove bombshellice nakratko je prekinuo muške razgovore, a u središtu pozornosti ubrzo se našao Roberto

RTL.hr
23.09.2026 23:00

Nova bombshellica od samog je dolaska odlučila ispitati teren i doznati koji su muškarci u vili najviše posvećeni svojim partnericama. Kada su joj dečki dali do znanja da je Roberto trenutno najzatvoreniji za nove opcije, nova bombshellica je odlučila provjeriti kakva je zapravo situacija te ga je odabrala za privatni spoj nasamo.

Prostor za razgovor na samo izazvao je znatiželju među ostalim stanarima, ali i zabrinutost u vili, gdje su djevojke s nestrpljenjem iščekivale informacije o tome kako proteke muški izlet.

Anja i Roberto, Love Island Adria
Anja i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iskren razgovor na spoju

Iako je dosad razvio blizak odnos s Loren, Roberto je na spoju pokazao da je spreman za otvoren razgovor s novom Islandericom. Nije skrivao da mu godi pažnja, a njegove izjave ostavile su dojam da ga je njezin izravan pristup zaintrigirao:

"Otvoren sam za svaki razgovor i za svako upoznavanje..."

Tijekom opuštene komunikacije dodao je i rečenicu koja je otvorila pitanje u kojem će se smjeru razvijati njihov odnos:

"Želim te upoznati..."

Roberto i Anja, Love Island Adria
Roberto i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

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