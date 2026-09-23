Roberto bacio oko na novu bombshellicu? 'Sigurno ne bih sad razmišljao samo o jednoj osobi...'

Nova bombshellica od samog je dolaska odlučila ispitati teren i doznati koji su muškarci u vili najviše posvećeni svojim partnericama. Kada su joj dečki dali do znanja da je Roberto trenutno najzatvoreniji za nove opcije, nova bombshellica je odlučila provjeriti kakva je zapravo situacija te ga je odabrala za privatni spoj nasamo.
Prostor za razgovor na samo izazvao je znatiželju među ostalim stanarima, ali i zabrinutost u vili, gdje su djevojke s nestrpljenjem iščekivale informacije o tome kako proteke muški izlet.
Iskren razgovor na spoju
Iako je dosad razvio blizak odnos s Loren, Roberto je na spoju pokazao da je spreman za otvoren razgovor s novom Islandericom. Nije skrivao da mu godi pažnja, a njegove izjave ostavile su dojam da ga je njezin izravan pristup zaintrigirao:
"Otvoren sam za svaki razgovor i za svako upoznavanje..."
Tijekom opuštene komunikacije dodao je i rečenicu koja je otvorila pitanje u kojem će se smjeru razvijati njihov odnos:
"Želim te upoznati..."
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