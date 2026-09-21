Roberto doznao koliko je Loren imala intimnih partnera: 'Prebrzo sam je procijenio, raspoloženje mi se pokvarilo u sekundi!'

Bezazleno rangiranje prema broju prijašnjih intimnih partnera pretvorilo se u pravi ljubavni test kada je na red došla Lorenina prošlost – a Robertova reakcija u sekundi je zaledila atmosferu na otoku.
Šokantna brojka zaledila atmosferu
Tijekom izazova u kojem su natjecatelji morali pogađati i rangirati intimnu prošlost svojih partnera, Loren je svoj broj procijenila na – deset. Taj podatak bio je potpuni hladan tuš za Roberta, koji nije mogao sakriti razočaranje i naglu promjenu raspoloženja.
Roberto, koji pred kamerama nije skrivao želju da njegova partnerica ima što manje iskustva i da je idealno on taj koji je prvi i zadnji, momentalno se povukao u sebe:
"Prebrzo sam došao do zaključaka i raspoloženje mi se pokvarilo u samo jednoj sekundi. Priznajem, pogođen sam!"
"Nisam htjela računati pred svima!"
Vidjevši da je Roberto naglo zahladnio i donio brzopleto mišljenje o njoj, Loren mu je odlučila objasniti pozadinu priče. Otkrila je da je u prošlosti imala ozbiljnu vezu koja je trajala čak osam godina te da je brojka deset bila samo nasumična procjena izrečena pod pritiskom.
Pogođena time što ju je Roberto u sekundi svrstao u određeni kalup, otkrila je koliko joj je situacija teško pala:
"Nisam htjela da moram promisliti dok je bio jedan, dva, tri... Samo sam stavila deset jer nisam htjela računati! Zasmetalo mi je što si tako brzo donio sud o meni jer ja nisam osoba koja olako ulazi u takve odnose."
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