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Love Island Adria

Roberto doznao koliko je Loren imala intimnih partnera: 'Prebrzo sam je procijenio, raspoloženje mi se pokvarilo u sekundi!'

Pikantna igra u vili 'Love Island Adria' izvukla je na površinu najdublje skrivene tajne i potaknula neočekivanu dramu između Roberto i Loren

RTL.hr
21.09.2026 22:30

Bezazleno rangiranje prema broju prijašnjih intimnih partnera pretvorilo se u pravi ljubavni test kada je na red došla Lorenina prošlost – a Robertova reakcija u sekundi je zaledila atmosferu na otoku.

Šokantna brojka zaledila atmosferu

Tijekom izazova u kojem su natjecatelji morali pogađati i rangirati intimnu prošlost svojih partnera, Loren je svoj broj procijenila na – deset. Taj podatak bio je potpuni hladan tuš za Roberta, koji nije mogao sakriti razočaranje i naglu promjenu raspoloženja.

Roberto, koji pred kamerama nije skrivao želju da njegova partnerica ima što manje iskustva i da je idealno on taj koji je prvi i zadnji, momentalno se povukao u sebe:

"Prebrzo sam došao do zaključaka i raspoloženje mi se pokvarilo u samo jednoj sekundi. Priznajem, pogođen sam!"

Loren, Roberto, Love Island Adria
Loren, Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Nisam htjela računati pred svima!"

Vidjevši da je Roberto naglo zahladnio i donio brzopleto mišljenje o njoj, Loren mu je odlučila objasniti pozadinu priče. Otkrila je da je u prošlosti imala ozbiljnu vezu koja je trajala čak osam godina te da je brojka deset bila samo nasumična procjena izrečena pod pritiskom.

Pogođena time što ju je Roberto u sekundi svrstao u određeni kalup, otkrila je koliko joj je situacija teško pala:

"Nisam htjela da moram promisliti dok je bio jedan, dva, tri... Samo sam stavila deset jer nisam htjela računati! Zasmetalo mi je što si tako brzo donio sud o meni jer ja nisam osoba koja olako ulazi u takve odnose."

Hoće li Roberto održati svoje obećanje ili će intimna prošlost i dalje ostati sjena nad njihovom vezom? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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