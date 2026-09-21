Roberto doznao koliko je Loren imala intimnih partnera: 'Prebrzo sam je procijenio, raspoloženje mi se pokvarilo u sekundi!'

Bezazleno rangiranje prema broju prijašnjih intimnih partnera pretvorilo se u pravi ljubavni test kada je na red došla Lorenina prošlost – a Robertova reakcija u sekundi je zaledila atmosferu na otoku.

Tijekom izazova u kojem su natjecatelji morali pogađati i rangirati intimnu prošlost svojih partnera, Loren je svoj broj procijenila na – deset. Taj podatak bio je potpuni hladan tuš za Roberta, koji nije mogao sakriti razočaranje i naglu promjenu raspoloženja.

Roberto, koji pred kamerama nije skrivao želju da njegova partnerica ima što manje iskustva i da je idealno on taj koji je prvi i zadnji, momentalno se povukao u sebe:

"Prebrzo sam došao do zaključaka i raspoloženje mi se pokvarilo u samo jednoj sekundi. Priznajem, pogođen sam!"