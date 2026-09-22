Roberto i Gašper bijesni zbog Aljinih komentara: 'Neka mi se više ne obraća!'

Iako su djevojke u vili oduševljeno stale iza Alje, hvaleći je što je javno progovorila o posramljivanju žena i patrijarhalnim stavovima, muški tabor njezin je potez doživio kao napad i namjerno uništavanje zabave.

Vidno iznerviran i sateran u kut, Roberto je povukao drastičan potez i jasno dao do znanja da s Aljom više ne želi imati nikakvog posla:

"Meni se više ne obraća! Prenesi joj to da joj se ja ne obraćam! Umjesto da se opustimo i zabavimo, dobili smo potpuno ubijenu atmosferu i bespotrebnu dramu."