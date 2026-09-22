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Roberto i Gašper bijesni zbog Aljinih komentara: 'Neka mi se više ne obraća!'

Nakon što je Alja na večernjem partyju održala provokativnu zdravicu i pred svima očitala bukvicu dečkima zbog njihove osude ženskog 'body counta', u vili je zavladala potpuna netrpeljivost. Roberto i Gašper nisu mogli sakriti bijes zbog njezina istupa, a situacija je eskalirala do potpunog prekida komunikacije!

RTL.hr
22.09.2026 22:00

Iako su djevojke u vili oduševljeno stale iza Alje, hvaleći je što je javno progovorila o posramljivanju žena i patrijarhalnim stavovima, muški tabor njezin je potez doživio kao napad i namjerno uništavanje zabave.

Vidno iznerviran i sateran u kut, Roberto je povukao drastičan potez i jasno dao do znanja da s Aljom više ne želi imati nikakvog posla:

"Meni se više ne obraća! Prenesi joj to da joj se ja ne obraćam! Umjesto da se opustimo i zabavimo, dobili smo potpuno ubijenu atmosferu i bespotrebnu dramu."

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper u novom sukobu

S njim se složio i Gašper, koji je ustvrdio kako je Alja samo htjela svojih "pet minuta slave" pred kamerama. Njegovo nezadovoljstvo ubrzo se prelilo i na njegov odnos s Emili, s kojom je ušao u žestoku i iznimno napetu raspravu, čime je njihov već poljuljan odnos stavljen na novu veliku kušnju.

Dok cure čvrsto drže liniju obrane i poručuju kako se žene nemaju čega sramiti, dečki odbijaju popustiti, uvjereni da je Alja namjerno zaratila s grupom.

Mili i Gašper, Roberto i Loren, Love Island Adria
Mili i Gašper, Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li Roberto uistinu održati svoje obećanje i u potpunosti ignorirati Alju ili će zakopati ratne sjekire? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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Love Island Adria

Žestoka rasprava podijelila vilu: 'Imamo puno neobrazovanih muškaraca koji su jako patrijarhalni'

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