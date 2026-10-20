Roberto i Loren nerazdvojni u Zagrebu: Uživali na koncertu poznatog pjevača pa najavili veliku novost!

Mladi par trenutno boravi u Zagrebu, a na svojim su društvenim mrežama podijelili dio opuštene i vesele atmosfere u kojoj uživaju punim plućima.
Tulumarenje uz bezvremenske hitove
Roberto i Loren odlučili su iskoristiti slobodno vrijeme u hrvatskoj metropoli na najbolji mogući način u društvu prijatelja i uz vrhunsku glazbu. Naime, par se provodio na koncertu jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Petra Graše!
Na Instagram storyjima koje je objavila Loren, moglo se vidjeti kako dobro raspoložena ekipa uživa u noćnom izlasku i pjeva poznate stihove, dok je u pozadini svirala Grašina kultna pjesma "Volim i postojim". Loren nije skrivala oduševljenje, pa je uz fotografiju s koncerta poručila kako je iznimno zahvalna na prijateljima koji su stigli u posjet Zagrebu i donijeli pregršt smijeha.
Snimaju zajedničke objave za fanove?
No, dobar provod na koncertu nije bio jedina stvar kojom su zagolicali maštu svojih pratitelja. Robi i Loren pozirali su i u automobilu pod sunčanim zagrebačkim nebom, ne skidajući osmijeh s lica.
Uz zajednički selfie, dodali su i kratku poruku "Off to film Q&A's" (Idemo snimati pitanja i odgovore), čime su jasno dali do znanja da pripremaju posebne odgovore na sva znatiželjna pitanja koja fanove zanimaju o njihovom odnosu i iskustvu iz showa.
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