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Roberto i Loren nerazdvojni u Zagrebu: Uživali na koncertu poznatog pjevača pa najavili veliku novost!

Da je njihov odnos iz dana u dan sve čvršći, dokazuju Roberto (Robi) i Loren, koji se po povratku u realnost doslovno ne razdvajaju

RTL.hr
20.10.2026 16:00

Mladi par trenutno boravi u Zagrebu, a na svojim su društvenim mrežama podijelili dio opuštene i vesele atmosfere u kojoj uživaju punim plućima.

Tulumarenje uz bezvremenske hitove

Roberto i Loren odlučili su iskoristiti slobodno vrijeme u hrvatskoj metropoli na najbolji mogući način u društvu prijatelja i uz vrhunsku glazbu. Naime, par se provodio na koncertu jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Petra Graše!

Na Instagram storyjima koje je objavila Loren, moglo se vidjeti kako dobro raspoložena ekipa uživa u noćnom izlasku i pjeva poznate stihove, dok je u pozadini svirala Grašina kultna pjesma "Volim i postojim". Loren nije skrivala oduševljenje, pa je uz fotografiju s koncerta poručila kako je iznimno zahvalna na prijateljima koji su stigli u posjet Zagrebu i donijeli pregršt smijeha.

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Instagram

Snimaju zajedničke objave za fanove?

No, dobar provod na koncertu nije bio jedina stvar kojom su zagolicali maštu svojih pratitelja. Robi i Loren pozirali su i u automobilu pod sunčanim zagrebačkim nebom, ne skidajući osmijeh s lica.

Uz zajednički selfie, dodali su i kratku poruku "Off to film Q&A's" (Idemo snimati pitanja i odgovore), čime su jasno dali do znanja da pripremaju posebne odgovore na sva znatiželjna pitanja koja fanove zanimaju o njihovom odnosu i iskustvu iz showa.

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Love Island Adria

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