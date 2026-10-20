Roberto i Loren nerazdvojni u Zagrebu: Uživali na koncertu poznatog pjevača pa najavili veliku novost!

Mladi par trenutno boravi u Zagrebu, a na svojim su društvenim mrežama podijelili dio opuštene i vesele atmosfere u kojoj uživaju punim plućima.

Roberto i Loren odlučili su iskoristiti slobodno vrijeme u hrvatskoj metropoli na najbolji mogući način u društvu prijatelja i uz vrhunsku glazbu. Naime, par se provodio na koncertu jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Petra Graše!

Na Instagram storyjima koje je objavila Loren, moglo se vidjeti kako dobro raspoložena ekipa uživa u noćnom izlasku i pjeva poznate stihove, dok je u pozadini svirala Grašina kultna pjesma "Volim i postojim". Loren nije skrivala oduševljenje, pa je uz fotografiju s koncerta poručila kako je iznimno zahvalna na prijateljima koji su stigli u posjet Zagrebu i donijeli pregršt smijeha.