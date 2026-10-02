Roberto oštro raskrinkao odnos Lare i Anthonyja: 'On glumi sto posto, ne može mu se to sviđati!'

Tijekom razgovora s djevojkama, Roberto nije štedio riječi na račun Anthonyja, javno dovodeći u pitanje njegove prave namjere i iskrenost prema Lari:

"On glumi sto posto, ne može mu se to sviđati!", odbrusio je samouvjereno Roberto, naglašavajući kako smatra da Anthony samo održava privid romantične priče.

Tu se nije zaustavio, već je udario i po Lari, istaknuvši da unatoč godinama pokazuje potpunu nezrelost:

"Nijedan drugi dečko u vili ne bi pristao na odnos s curom takvog karaktera", zaključio je Roberto.