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Roberto oštro raskrinkao odnos Lare i Anthonyja: 'On glumi sto posto, ne može mu se to sviđati!'

Roberto je pred ostalima bez dlake na jeziku iznio brutalan stav uvjeren je da je cijeli njihov odnos čista gluma i taktika

RTL.hr
02.10.2026 10:30

Tijekom razgovora s djevojkama, Roberto nije štedio riječi na račun Anthonyja, javno dovodeći u pitanje njegove prave namjere i iskrenost prema Lari:

"On glumi sto posto, ne može mu se to sviđati!", odbrusio je samouvjereno Roberto, naglašavajući kako smatra da Anthony samo održava privid romantične priče.

Tu se nije zaustavio, već je udario i po Lari, istaknuvši da unatoč godinama pokazuje potpunu nezrelost:

"Nijedan drugi dečko u vili ne bi pristao na odnos s curom takvog karaktera", zaključio je Roberto.

Roberto, Lara, Love Island Adria
Roberto, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drama u garderobi

I dok je Roberto rešetao njihovu vezu pred muškim dijelom vile, Laru je u garderobi dočekao hladan tuš. Nesporazum i jezična barijera s Lorenom doveli su do neugodne rasprave. Iako je Loren otvoreno priznala da ju je povrijedio način na koji joj se Lara obratila, Lara se ispričala tvrdeći da nije imala zle namjere te su zakopale ratne sjekire.

Lara, Loren, Love Island Adria
Lara, Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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