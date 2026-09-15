Roberto otvorio dušu Loren i priznao što ga je privuklo: 'Pametna si, tradicionalna i zrela'

Sve je započelo nakon napete igre "Ice Breaker", koja je natjecatelje natjerala da iskreno progovore o svojim simpatijama, ali i o manama koje primjećuju kod drugih. Iako je igra trebala probiti led, za Roberta je stvorila osjećaj nelagode. Kasnije je u razgovoru s Loren priznao kako se osjećao loše zbog načina na koji je odgovarao na pitanja.
"Bilo mi je krivo jer sam baš loše odgovorio, a nisam bio spreman. Trebao sam duže razmisliti", povjerio joj se Roberto, objašnjavajući kako je osjećao da njegove riječi nisu vjerno prenijele ono što zaista misli i osjeća. Upravo je ta potreba da ispravi dojam bila povod za jedan od najiskrenijih trenutaka u vili dosad.
'Ti si zrela za ozbiljnu vezu'
Iskoristivši priliku da joj kaže što doista misli, Roberto je Loren uputio niz komplimenata koji su otkrili što ga je privuklo kod nje. Daleko od površnih komentara o izgledu, njegove su se riječi usredotočile na njezinu osobnost i karakter.
"Rekao bih da si zrela, da vidim da si zrela za ozbiljnu vezu", započeo je Roberto, a zatim nastavio: "I da si pametna, dosta pametna, inteligentna. Vidim da imaš normalno razmišljanje, da si normalna i tradicionalna si isto." Ovim je riječima jasno dao do znanja da u Loren vidi partnericu za nešto ozbiljno, osobu čije vrijednosti cijeni i s kojom dijeli sličan pogled na svijet.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.