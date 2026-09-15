Roberto otvorio dušu Loren i priznao što ga je privuklo: 'Pametna si, tradicionalna i zrela'

Sve je započelo nakon napete igre "Ice Breaker", koja je natjecatelje natjerala da iskreno progovore o svojim simpatijama, ali i o manama koje primjećuju kod drugih. Iako je igra trebala probiti led, za Roberta je stvorila osjećaj nelagode. Kasnije je u razgovoru s Loren priznao kako se osjećao loše zbog načina na koji je odgovarao na pitanja.

"Bilo mi je krivo jer sam baš loše odgovorio, a nisam bio spreman. Trebao sam duže razmisliti", povjerio joj se Roberto, objašnjavajući kako je osjećao da njegove riječi nisu vjerno prenijele ono što zaista misli i osjeća. Upravo je ta potreba da ispravi dojam bila povod za jedan od najiskrenijih trenutaka u vili dosad.