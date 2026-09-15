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Love Island Adria

Roberto otvorio dušu Loren i priznao što ga je privuklo: 'Pametna si, tradicionalna i zrela'

Njihov razgovor otkrio je što ih je spojilo i zašto se njihova romansa, za razliku od mnogih drugih, čini utemeljenom na nečem puno dubljem od puke fizičke privlačnosti

RTL.hr
15.09.2026 15:00

Sve je započelo nakon napete igre "Ice Breaker", koja je natjecatelje natjerala da iskreno progovore o svojim simpatijama, ali i o manama koje primjećuju kod drugih. Iako je igra trebala probiti led, za Roberta je stvorila osjećaj nelagode. Kasnije je u razgovoru s Loren priznao kako se osjećao loše zbog načina na koji je odgovarao na pitanja.

"Bilo mi je krivo jer sam baš loše odgovorio, a nisam bio spreman. Trebao sam duže razmisliti", povjerio joj se Roberto, objašnjavajući kako je osjećao da njegove riječi nisu vjerno prenijele ono što zaista misli i osjeća. Upravo je ta potreba da ispravi dojam bila povod za jedan od najiskrenijih trenutaka u vili dosad.

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ti si zrela za ozbiljnu vezu'

Iskoristivši priliku da joj kaže što doista misli, Roberto je Loren uputio niz komplimenata koji su otkrili što ga je privuklo kod nje. Daleko od površnih komentara o izgledu, njegove su se riječi usredotočile na njezinu osobnost i karakter.

"Rekao bih da si zrela, da vidim da si zrela za ozbiljnu vezu", započeo je Roberto, a zatim nastavio: "I da si pametna, dosta pametna, inteligentna. Vidim da imaš normalno razmišljanje, da si normalna i tradicionalna si isto." Ovim je riječima jasno dao do znanja da u Loren vidi partnericu za nešto ozbiljno, osobu čije vrijednosti cijeni i s kojom dijeli sličan pogled na svijet.

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

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