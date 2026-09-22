Roberto poručio uplakanoj Loren: 'Ja bih najviše volio da moja cura ima prve i zadnje intimne odnose sa mnom...'

Igra istine i pogađanja seksualne prošlosti u vili 'Love Island Adria' pošteno je poljuljala odnose među kandidatima, a najveću prašinu podigao je emotivni i pomalo šokantni razgovor između Roberta i Loren

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Nakon što je u javnost isplivala brojka o detaljnim iskustvima iz prošlosti, Roberto je pred kamerama bez ustručavanja otkrio svoje prilično visoke – a za mnoge i potpuno nerealne – kriterije.

"Nisam takva da spavam s puno ljudi"

Vidno pod stresom i pod dojmom osude s kojom se susrela, Loren se u razgovoru nasamo pravdala Robertu, objašnjavajući kako je iza nje ozbiljna veza od gotovo devet godina te da nipošto nije osoba koja olako ulazi u intimne odnose: "Nisam takva da idem okolo i spavam s puno ljudi, jer uopće nisam takva osoba!", poručila je Loren, pokušavajući mu približiti svoju stranu priče.

icon-expand icon-close icon-close Roberto, Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nerealna očekivanja i staromodni ideal

Iako ju je pažljivo saslušao, Roberto je otvorio dušu o svojim pogledima na ljubav i intimnost, šokiravši izjavom o tome što zapravo očekuje od svoje idealne partnerice: "Ja oduvijek tako mislim. Ne želim djevojku koja ima više od, ne znam, šest partnera... Meni bi bilo najljepše da cura ima prve i zadnje intimne odnose sa mnom! Ja bih bio najsretniji da je tako, ali znam da je to u ovom svijetu danas skoro nemoguće naći."

icon-expand Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo