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Love Island Adria

Roberto poručio uplakanoj Loren: 'Ja bih najviše volio da moja cura ima prve i zadnje intimne odnose sa mnom...'

Igra istine i pogađanja seksualne prošlosti u vili 'Love Island Adria' pošteno je poljuljala odnose među kandidatima, a najveću prašinu podigao je emotivni i pomalo šokantni razgovor između Roberta i Loren

RTL.hr
22.09.2026 09:00

Nakon što je u javnost isplivala brojka o detaljnim iskustvima iz prošlosti, Roberto je pred kamerama bez ustručavanja otkrio svoje prilično visoke – a za mnoge i potpuno nerealne – kriterije.

"Nisam takva da spavam s puno ljudi"

Vidno pod stresom i pod dojmom osude s kojom se susrela, Loren se u razgovoru nasamo pravdala Robertu, objašnjavajući kako je iza nje ozbiljna veza od gotovo devet godina te da nipošto nije osoba koja olako ulazi u intimne odnose:

"Nisam takva da idem okolo i spavam s puno ljudi, jer uopće nisam takva osoba!", poručila je Loren, pokušavajući mu približiti svoju stranu priče.

Roberto, Loren, Love Island Adria
Roberto, Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nerealna očekivanja i staromodni ideal

Iako ju je pažljivo saslušao, Roberto je otvorio dušu o svojim pogledima na ljubav i intimnost, šokiravši izjavom o tome što zapravo očekuje od svoje idealne partnerice:

"Ja oduvijek tako mislim. Ne želim djevojku koja ima više od, ne znam, šest partnera... Meni bi bilo najljepše da cura ima prve i zadnje intimne odnose sa mnom! Ja bih bio najsretniji da je tako, ali znam da je to u ovom svijetu danas skoro nemoguće naći."

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Loren se na njegovu izjavu samo kratko nadovezala, priznavši da bi i sama željela sličan scenarij, no u vili je nakon toga zavladala opća rasprava o dvostrukim mjerilima. Djevojke su se ubrzo okupile te oštro osudile činjenicu da se muškarcima dvoznamenkaste brojke opraštaju, dok se od žena i dalje očekuje "nemogući ideal".

Hoće li Roberto uspeti prihvatiti Loren sa svim njezinim iskustvima i ostaviti nerealna očekivanja po strani ili će njezina prošlost definitivno presuditi njihovom odnosu? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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