Roberto priznao da je pravi zločesti dečko: 'Razbio sam vrata od javnog autobusa!'

Pokušavajući pogoditi koja je njegova jedina istina, djevojke su ostale bez teksta kada im je Roberto pred svima ponudio tri iznimno dramatične opcije:

"Prva tvrdnja je da sam bivšoj curi, kad smo prekinuli, nožem probušio gumu na autu. Druga tvrdnja je da sam razbio vrata od javnog busa, a treća da sam bježao od policije."

Dok su cure grozničavo analizirale njegov "poker face" i posumnjale na probleme s zakonom i javnim prijevozom, Roberto je brzo presjekao sva nagađanja i hladno priznao svoj mlađi grijeh:

"Istina je da sam razbio vrata od autobusa!"