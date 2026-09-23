Roberto priznao da je pravi zločesti dečko: 'Razbio sam vrata od javnog autobusa!'

Pokušavajući pogoditi koja je njegova jedina istina, djevojke su ostale bez teksta kada im je Roberto pred svima ponudio tri iznimno dramatične opcije:
"Prva tvrdnja je da sam bivšoj curi, kad smo prekinuli, nožem probušio gumu na autu. Druga tvrdnja je da sam razbio vrata od javnog busa, a treća da sam bježao od policije."
Dok su cure grozničavo analizirale njegov "poker face" i posumnjale na probleme s zakonom i javnim prijevozom, Roberto je brzo presjekao sva nagađanja i hladno priznao svoj mlađi grijeh:
"Istina je da sam razbio vrata od autobusa!"
Unatoč burnoj prošlosti, ima najjaču vezu u vili
Njegovo priznanje da je frustracije rješavao na vratima autobusa ostavilo je dio ekipe u potpunoj nevjerici. Ipak, titula "zločestog dečka" i ranije kritike cure nisu uspjele uzdrmati njegov romantični status.
Na anonimnom glasanju krajem dana, stanari su presudili – upravo su Roberto i njegova partnerica Loren izabrani kao par s najjačom i najčvršćom povezanošću u vili, jer se od samog početka ne odvajaju ni sekunde.
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