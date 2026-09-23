Roberto se osjeća neshvaćeno: 'Ja i Loren se osjećamo targetirano, osjetim da se ljudi drugačije ponašaju prema nama!'

Vidno pogođen razvojem događaja i osudom ženskog tabora, Roberto je otvorio dušu i priznao kako primjećuje opasnu promjenu u ponašanju ekipe prema njemu i njegovoj partnerici:

"Ja i Loren se malo i osjećamo targetirano. Osjetim i vidim od nekih ljudi možda malo drukčije ponašanje prema nama, što u istu ruku ne razumijem!"