Roberto se osjeća neshvaćeno: 'Ja i Loren se osjećamo targetirano, osjetim da se ljudi drugačije ponašaju prema nama!'

Vidno pogođen razvojem događaja i osudom ženskog tabora, Roberto je otvorio dušu i priznao kako primjećuje opasnu promjenu u ponašanju ekipe prema njemu i njegovoj partnerici:
"Ja i Loren se malo i osjećamo targetirano. Osjetim i vidim od nekih ljudi možda malo drukčije ponašanje prema nama, što u istu ruku ne razumijem!"
Pokušavajući obraniti svoje viđenje muško-ženskih odnosa i skinuti sa sebe etiketu konzervativca, Roberto je naglasio kako su njegove riječi izvučene iz konteksta. Ustvrdio je da su muškarci i žene isti u svemu, ali i prirodno različiti te da upravo zbog tih razlika tako dobro funkcioniraju zajedno. No, njegova objašnjenja nisu ublažila bijes cura u vili.
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