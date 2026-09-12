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Love Island Adria

Roberto stiže u 'Love Island Adria', a za RTL.hr poručuje: 'Ne bih prešao preko toga da cura ima muške prijatelje'

Roberto je jedan od kandidata nove sezone 'Love Islanda Adria', a u vilu ulazi s vrlo jasnom željom – pronaći osobu s kojom bi mogao ostvariti ozbiljnu ljubavnu priču

RTL.hr
12.09.2026 11:51

"Najbolja stvar koja mi se može dogoditi u 'Love Islandu' je da pronađem pravu ljubav", rekao je Roberto za RTL.hr.

Kada je riječ o vezama, postoje stvari preko kojih ne bi mogao prijeći. Povjerenje mu je iznimno važno, a prevara i laži za njega su jasna granica.

Roberto, Love Island Adria
Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Nikada u vezi ne bih prešao preko prevare, a isto tako ni ako saznam da me djevojka laže", istaknuo je.

Roberto ne skriva ni da mu je fizička privlačnost važna, posebice pri prvom susretu. Smatra da je upravo izgled ono što u početku privuče dvije osobe, no da za nešto ozbiljnije ipak treba puno više. "Fizički izgled mi je dosta važan. Na prvu je to ono što te privuče. Ako te osoba fizički ne privlači, ona može biti dobra kao kruh, ali nema smisla", iskreno je poručio.

Roberto, Love Island Adria
Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, izgled za njega nije dovoljan da bi se doista zaljubio. "Da bih se u curu zaljubio na prvu, mora imati izgled koji će me privući, ali s druge strane i karakter. Izgledom me privuče, a karakterom me dobije do kraja", objasnio je.

A ako mu se neka djevojka u vili posebno svidi, Roberto se ne planira odmah povući zbog konkurencije. Kaže da je spreman boriti se za djevojku koja mu se sviđa, ali samo do određene granice. "Tip sam koji se bori za djevojku, čak i ako postoji konkurencija, ali do jednog levela. Ako dođemo do toga da stvari idu prema ljubavi, onda ne želim biti samo izbor", zaključio je Roberto.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL sutra, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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