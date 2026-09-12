Roberto stiže u 'Love Island Adria', a za RTL.hr poručuje: 'Ne bih prešao preko toga da cura ima muške prijatelje'

Roberto je jedan od kandidata nove sezone 'Love Islanda Adria', a u vilu ulazi s vrlo jasnom željom – pronaći osobu s kojom bi mogao ostvariti ozbiljnu ljubavnu priču

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"Najbolja stvar koja mi se može dogoditi u 'Love Islandu' je da pronađem pravu ljubav", rekao je Roberto za RTL.hr. Kada je riječ o vezama, postoje stvari preko kojih ne bi mogao prijeći. Povjerenje mu je iznimno važno, a prevara i laži za njega su jasna granica.

icon-expand icon-close icon-close Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Nikada u vezi ne bih prešao preko prevare, a isto tako ni ako saznam da me djevojka laže", istaknuo je. Roberto ne skriva ni da mu je fizička privlačnost važna, posebice pri prvom susretu. Smatra da je upravo izgled ono što u početku privuče dvije osobe, no da za nešto ozbiljnije ipak treba puno više. "Fizički izgled mi je dosta važan. Na prvu je to ono što te privuče. Ako te osoba fizički ne privlači, ona može biti dobra kao kruh, ali nema smisla", iskreno je poručio.

icon-expand Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo