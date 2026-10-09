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Love Island Adria

'S Larom je gotovo!': Anthony priznao zašto je među njima puklo i tko mu je sada u fokusu

U fokusu razgovora s voditeljicom Draganom našao se Anthony, koji je odlučio bez zadrške otvoriti dušu i do kraja raščistiti svoju situaciju s Larom

RTL.hr
09.10.2026 22:45

Dragana se odmah dotaknula njegovog najburnijeg odnosa u vili, onog s Larom, s kojom je tjednima punio retke i vodio teške razgovore. Anthony je na to dao vrlo jasan i odlučan odgovor, poručivši kako je ta epizoda za njega u potpunosti iza njega te da je s Larom "finito". Lari je u međuvremenu došao Luka, pa oboje nastavljaju svoje puteve na različitim stranama.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Potencijalna kemija s Aljom

Ipak, Lara nije jedina s kojom je Anthony imao iskre. U razgovoru s voditeljicom priznao je kako u vili postoji još jedna djevojka prema kojoj osjeća neispričanu privlačnost. Riječ je o Alji, s kojom, kako kaže, još uvijek postoji potencijalna kemija i nerazjašnjena energija koja bi u budućnosti mogla isplivati na površinu.

Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria
Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

S Alisom trenutno prijateljski: 'Još uvijek istražujemo'

Što se tiče njegovog trenutnog statusa u kući, Anthony je trenutačno u paru s Alisom. Iako su spojeni i dijele krevet, njihov je odnos zasad primarno na prijateljskoj razini. Oboje su odlučili ne srljati i bez pritiska istražiti postoji li među njima nešto više od same simpatije i prijateljske podrške.

Alisa i Anthony, Love Island Adria
Alisa i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kako će se razvijati njegov odnos s Alisom te hoće li potencijalna kemija s Aljom dovesti do novih preokreta u vili Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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