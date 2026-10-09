'S Larom je gotovo!': Anthony priznao zašto je među njima puklo i tko mu je sada u fokusu

Dragana se odmah dotaknula njegovog najburnijeg odnosa u vili, onog s Larom, s kojom je tjednima punio retke i vodio teške razgovore. Anthony je na to dao vrlo jasan i odlučan odgovor, poručivši kako je ta epizoda za njega u potpunosti iza njega te da je s Larom "finito". Lari je u međuvremenu došao Luka, pa oboje nastavljaju svoje puteve na različitim stranama.
Potencijalna kemija s Aljom
Ipak, Lara nije jedina s kojom je Anthony imao iskre. U razgovoru s voditeljicom priznao je kako u vili postoji još jedna djevojka prema kojoj osjeća neispričanu privlačnost. Riječ je o Alji, s kojom, kako kaže, još uvijek postoji potencijalna kemija i nerazjašnjena energija koja bi u budućnosti mogla isplivati na površinu.
S Alisom trenutno prijateljski: 'Još uvijek istražujemo'
Što se tiče njegovog trenutnog statusa u kući, Anthony je trenutačno u paru s Alisom. Iako su spojeni i dijele krevet, njihov je odnos zasad primarno na prijateljskoj razini. Oboje su odlučili ne srljati i bez pritiska istražiti postoji li među njima nešto više od same simpatije i prijateljske podrške.
Kako će se razvijati njegov odnos s Alisom te hoće li potencijalna kemija s Aljom dovesti do novih preokreta u vili Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.