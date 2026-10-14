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Love Island Adria

'Sad imam otvorena vrata!': Anja otkrila svoje daljnje planove

Dok je Mili pokušavala ostati snažna pred drugima, Anja nije skrivala da u ovom prekidu napokon vidi priliku za sebe

RTL.hr
14.10.2026 22:00

Kada je vijest o potencijalnom prekidu stigla do Anje, njezina prva reakcija bila je mješavina šoka, ali i potajnog odobravanja. "S jedne strane nisam očekivala jer sam stvarno mislila da će ugurati to do kraja. Ali s druge strane, mislim da je bilo samo pitanje vremena jer smo svi vidjeli i njihov odnos i njihovu vezu", prokomentirala je.

Posebno ju je impresioniralo to što je islander preuzeo inicijativu i odlučio prekinuti odnos. U otvorenom razgovoru s njim nije skrivala poštovanje prema njegovoj teškoj odluci. "Ja ne vjerujem dok toga ne vidim, jer ja sam mislila da ćete iskomunicirati. Ali da si ti to uradio danas. Za to moraš imati hrabrosti. Stvarno", poručila mu je.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Otvorena vrata

Anja nikada nije tajila svoje simpatije prema islanderu, a sada, kada je on ponovno postao slobodan igrač, njezine su namjere postale potpuno jasne. "Sad imam otvorena vrata, tako da samo samo gas", izjavila je.

Podsjetila je i na povijest njihovog odnosa od samog ulaska u show, naglašavajući kako tu odavno postoji obostrana privlačnost. "Mislim da svi znamo da se on meni sviđa od početka i da se ja njemu sviđam od početka. Imali smo neke situacije, bile su svađe, ali znate kako se kaže, mačka i pas i na kraju su zajedno", zaključila je samouvjereno. Zbog cijele situacije primijetila je i da je ostale djevojke u vili pomalo izbjegavaju. 

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Taktika za osvajanje

Iako su joj vrata sada otvorena, Anja planira igrati pametno i ne žuriti s konkretnim potezima. Svjesna je da on treba malo prostora nakon izlaska iz odnosa u koji su ipak bile uložene emocije, ali i da je pred njima period u kojem se mogu bolje upoznati.

"Za početak ću mu biti ono rame za plakanje da idemo polako. Ja ne želim da idem sad nešto brzo i mislim da je on muškarac kojemu treba malo vremena da sve to procesuira", objasnila je svoju strategiju za naredne dane. "Tako da, ja sam tu njegova podrška i onda vidimo kamo će ići naš odnos."

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