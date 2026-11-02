Sada su i službeno u vezi! Mili i Luka nakon strastvene noći više ne skrivaju svoje emocije

Tenzije, simpatije i uzbudljivi noćni trenuci u vili na Tenerifeu prerasli su u pravu romansu, a islanderi su s oduševljenjem dočekali službenu potvrdu novog para

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Boravak u prvoj regionalnoj sezoni dating showa Love Island Adria donosi pregršt iznenađenja, a međusobni odnosi među islanderima postaju sve dublji i složeniji kako se bliži veliko finale. Mili i Luka provodili su sve više vremena u međusobnom društvu, a njihova sve veća bliskost ubrzo je privukla pozornost ostalih islandera. Vrhunac tenzija dogodio se kada su noć proveli razmjenjujući nježnosti pod plahtama, što nikako nije moglo proći neopaženo u kući.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ta romantična noć odmah je postala glavna tema među islanderima. Drina je u ispovjedaonici uz osmijeh prokomentirala zbivanja, našalivši se kako su se "pravile djeca". Kada su kasnije djevojke dobile priliku za predah i otišle na pedikir, tema se ponovno potegnula. Anja i Alja su radoznato ispitivale detalje jer do tada nisu imale potpune informacije o noćnim događanjima pod plahtama, a cijela situacija izazvala je smijeh i brojne komentare.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Službeno priznanje i školske simpatije

Iako su se detalji prepričavali diljem vile, Mili je ubrzo odlučila otkriti prave planove, priznavši curama da s Lukom namjerava obaviti ključan razgovor i službeno ući u vezu. Taj važan korak dogodio se ubrzo nakon toga, kada su nasamo seli i otvorili temu o svom statusu.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka je kroz smijeh priznao da mu je cijela situacija pomalo neobična i nostalgična, usporedivši je sa srednjoškolskim danima jer nije bio potpuno siguran kako postaviti ključno pitanje: "Jesmo li sad skupa? Jesmo li sad cura i dečko?". Mili je s osmijehom potvrdila da želi biti njegova djevojka, a svoju su odluku proslavili nježnim poljupcem. Sretnu vijest odmah su podijelili s Drinom i Valentinom, koji su im s oduševljenjem čestitali na novom statusu.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo