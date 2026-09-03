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Love Island Adria

Saša Lozar kao glas 'Love Islanda Adria' za RTL.hr: 'Nisam došao biti zločest, ali ako netko napravi glupost - komentirat ćemo!'

Poznati glazbenik i radijski voditelj Saša Lozar otkriva kako se priprema za ulogu komentatora u showu 'Love Island Adria', zašto je improvizacija ključna u kabini te što priprema na glazbenom planu do kraja godine

RTL.hr
03.09.2026 11:00

Dugoočekivani spektakl 'Love Island Adria' uskoro stiže na platformu Voyo, a uz luksuznu vilu na Tenerifima, atraktivne samce i inovativnu aplikaciju kojom publika upravlja sudbinama parova, važan adut showa bit će i njegov britki komentatorski glas. Ulogu naratora koji će sa strane komentirati sve uspone, padove, drame i romantične zaplete preuzeo je omiljeni glazbenik i radijski voditelj Saša Lozar.

Preuzimate ulogu komentatora u 'Love Islandu Adria', što je iznimno specifičan i zabavan zadatak. Kako ste reagirali kada je stigao poziv?

Zaintrigiralo me i razveselilo. Komentator u 'Love Islandu' je specifičan lik. Britak, duhovit ali nikako vulgaran ili bezobrazan. On je ta točka na i. Izazov je velik, ali zato sam izuzetno motiviran. Mislim da će ovo biti jako zabavno i meni i gledateljima, a posebno mi je zanimljivo što svoj glas i osobnost mogu staviti u potpuno novi kontekst.

Saša Lozar
Saša Lozar FOTO: tomislav miletić-pixsell

Komentatori u ovom formatu poznati su po britkom humoru, sarkazmu i brzom reagiranju na zbivanja u vili. Kakav stil pripremate za gledatelje - hoćete li biti blagi prema islanderima ili se ne planirate suzdržavati?

Planiram biti tipičan "ja" kao što sam i na svom radiju. Moj jutarnji show je na tom tragu tako da se nadam da će mi islanderi dati materijala za dobru zezanciju. Nisam došao biti zločest. Mislim da je najvažnije da se mogu našaliti na račun situacije, ali i samog sebe. Ako netko napravi glupost, naravno da ćemo je komentirati. Ali ne bih volio da komentator bude netko tko samo sjedi sa strane i "udara" po ljudima. Više me zanima pronaći humor u njihovim reakcijama, odnosima i situacijama koje će se događati. A s obzirom na to koliko brzo ljudi razviju mišljenje o tuđoj ljubavnoj vezi - mislim da materijala neće nedostajati.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Kako koncipirate samu pripremu za snimanje glasa - koliko se držite scenarija, a koliko prostora ostavljate za spontanu improvizaciju?

Scenarij je tu da znam gdje idem, ali radio me naučio da ne moraš baš uvijek ići tamo gdje si krenuo. Godinama sam u situacijama u kojima moraš reagirati odmah. Netko nešto kaže, dogodi se nešto neplanirano i nemaš vremena sjesti, razmisliti pet minuta i napisati savršenu rečenicu. Upravo zato mi je improvizacija jako važna. Pogotovo u ovakvom formatu. Ako netko napravi neki pogled, kaže nešto potpuno neočekivano ili napravi potez koji nitko nije očekivao, najgore bi bilo da ja tada zvučim kao da čitam vremensku prognozu. Volim imati pripremu, ali volim ostaviti prostor da se dogodi nešto bolje od napisanog. Nekad najbolja fora nastane baš u trenutku.

Saša Lozar
Saša Lozar FOTO: Emica Elvedij - PIXSELL

Jedan od glavnih noviteta ove sezone jest pametna aplikacija putem koje gledatelji izravno kroje sudbine parova i šalju ih na spojeve. Kako vama iz komentatorske perspektive izgleda ta doza kontrole koju publika dobiva?

To mi je možda i najzabavniji dio cijele priče. Jer svi mi imamo prijatelja koji misli da zna tko bi s kim trebao biti i tko je za koga. E pa sad cijela regija dobiva priliku to i službeno raditi. Doslovno daljinski upravljač nad tuđim ljubavnim životom. Vidjet ćemo koliko je to riskantno i kako će to biti.

U vili se okupljaju samci iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Mislite li da će upravo taj regionalni miks i mentalitet donijeti dodatnu dozu drame i humora koje ćete pratiti u kabini?

Apsolutno. Mi smo dovoljno slični da se razumijemo bez puno objašnjavanja, a dovoljno različiti da vrlo brzo nastanu zanimljive situacije. Imamo različite izraze, različite mentalitete, različite načine komunikacije i udvaranja... A kad sve to staviš u jednu vilu, dodaš sunce, emocije, zgodne ljude, kamere i bez mogućnosti da pobjegneš od situacije teško da može biti dosadno. Meni je upravo taj regionalni element posebno zanimljiv. Mislim da ćemo se u nekim situacijama svi prepoznati, bez obzira na to odakle dolazimo.

Saša Lozar
Saša Lozar FOTO: pixsell

Kada maknete obaveze sa strane, kako privatno provodite slobodno vrijeme i što vas u svakodnevici najbolje opušta?

Volim trening, dobru glazbu, putovanja, vrijeme s obitelji i prijateljima... zapravo sve ono što me malo makne od telefona i obaveza. Makar nisam baš neki talent za potpuno mirovanje pogotovo uz radio, glazbu i Love Island. Taman završavam album koji bi trebao biti gotov do kraja godine i nova pjesma koja uskoro izlazi. Naravno, tematika je LOVE.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

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