Pjevač, radijski voditelj i narator showa Love Island Adria Saša Lozar nije skrivao oduševljenje susretom s jednim od najomiljenijih parova iz showa, Robertom i Loren. Veselo druženje zabilježili su na društvenim mrežama, a Saša im je posvetio simpatičan opis

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Da su Roberto i Loren i nakon izlaska iz vile ostali miljenici publike, potvrdio je i Saša Lozar – pjevač, radijski voditelj i glas koji je kao narator pratio zbivanja u Love Island Adria. Na zajedničkoj snimci s večernjeg izlaska trojac pozira u odličnom raspoloženju, nasmijan od uha do uha, a atmosfera je bila toliko opuštena da se odmah vidjelo koliko su kliknuli na prvu.

Posebna posveta na Instagramu

Uz zajedničku objavu na Instagramu, Saša je kratko i duhovito sažeo tko mu pravi društvo, referirajući se na Robertovo rodno mjesto i Lorenino porijeklo: 'Moj Zaprešćan i Australka', dodavši i emotikon crvenog srca.

icon-expand icon-close icon-close Saša, Loren, Roberto, Love Island Adria FOTO: Instagram

Ljubav koja osvaja i izvan vile

Roberto i Loren od samog su početka showa Love Island Adria privukli simpatije gledatelja svojom spontanošću, humorom i iskrenom povezanošću, a čini se da njihova pozitivna energija nikoga ne ostavlja ravnodušnim ni u stvarnom svijetu, pa tako ni samog naratora showa.

icon-expand Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo