Saša Lozar u važnoj ulozi u Love Island Adria: 'Uzbuđen sam, nadam se da će mi naši islanderi dati materijala'

Bogata karijera Saši Lozaru donijela je veliko iskustvo u glazbi, televizijskom i radijskom angažmanu, sinkronizaciji i moderiranju, no ovako nešto, kaže, još nije radio te je jako uzbuđen. Ulogu naratora u Love Island Adria rado je prihvatio.

"Love Island je veliki svjetski projekt i drago mi je da sam dio te priče. Glazba i pjevanje su i dalje moja prva ljubav, ali ujedno smatram da je nužna nadogradnja. Jedino tako su mogući rast i učenje. Moj glas je moj alat i moj izravni marketing. Uživam eksperimentirajući. Nema praznog hoda, a to mi je najvažnije. Sve te aktivnosti nisu samo interpretacije. Jako puno posla iza svega toga ima u pripremi, samim tim zbrajam iskustva i skupljam znanja", otkriva Lozar uoči novog angažmana.