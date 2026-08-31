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Love Island Adria

Šime Elez jedva čeka 'Love Island Adria': 'Koliko se o tome šuška... Ajme, ajme!'

Streaming platforma Voyo Hrvatska prošlog je tjedna proslavila svoj treći rođendan, a tim su povodom na svom službenom Instagram profilu podijelili posebnu videočestitku

RTL.hr
31.08.2026 14:57

U glavnoj ulozi našao se Šime Elez, javnosti najpoznatiji kao Gospodin Savršeni, koji je platformi uputio tople želje i pritom zaintrigirao pratitelje otkrivši djelić svojih televizijskih afiniteta.

U kratkom videu snimljenom u selfie stilu, nasmiješeni Šime nazvao je Voyo svojom "omiljenom streaming platformom" te zaželio sretan treći rođendan. Objava je brzo privukla pažnju, a Voyo se u opisu zahvalio Šimi na lijepim željama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Osim što je uputio rođendanske želje, Šime je u videu otkrio i kako se planira opustiti uz program platforme, najavivši da će pratiti 'Love Island'. "Jedva čekam jesen i zimu, da se družimo malo više nego ovog ljeta. Naravno da pratim Love Island jer koliko se o tome šuška, ajme, ajme...", poručio je Šime.

'Love Island Adria' počinje 13. rujna na platformi Voyo, a prijave su još uvijek otvorene.

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Love Island Adria

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