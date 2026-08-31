Šime Elez jedva čeka 'Love Island Adria': 'Koliko se o tome šuška... Ajme, ajme!'

U glavnoj ulozi našao se Šime Elez, javnosti najpoznatiji kao Gospodin Savršeni, koji je platformi uputio tople želje i pritom zaintrigirao pratitelje otkrivši djelić svojih televizijskih afiniteta.

U kratkom videu snimljenom u selfie stilu, nasmiješeni Šime nazvao je Voyo svojom "omiljenom streaming platformom" te zaželio sretan treći rođendan. Objava je brzo privukla pažnju, a Voyo se u opisu zahvalio Šimi na lijepim željama.